Украинские правозащитники считают, что военная агрессия России на Донбассе стала проектом, которым "целенаправленно занимаются российские политтехнологи". В рамках войны, по их словам, ведется еще и активная пропаганда "русского мира".

Об этом во время пресс-конференции рассказала директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, пишет Интерфакс-Украина. По ее словам, внедрение пропаганды "русского мира" происходит в сфере общественной, политической и культурной жизни Донбасса.

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Пропагандисты развернули Донбасс лицом к России и систематически, настойчиво продвигают идею интеграции Донбасса в РФ, и популяризируют любую идею "русского мира",

– отметила Ястребова.

По мнению эксперта, Россия относится ко всему этому процессу цинично, как к своеобразному проекту. В то же время заместитель директора Восточной правозащитной группы Сергей Пащук отметил, что несмотря на перемирие на фронте, Россия продолжает вести гибридную войну на международном уровне.

По его словам, Кремль финансирует сотни масштабных проектов, которые охватывают все слои населения Донбасса и направлены на пропаганду патриотизма России.

"За всеми этими мерами стоит не инициатива местного населения, а конкретные проекты, которые были разработаны в Москве, писались и утверждались конкретными людьми. Все это требует финансирования для продвижения идеологии "русского мира", – сказал Пащук.

Между тем Телеканал "НАШ" транслировал пресс-конференцию Путина и получил предупреждение

Правозащитники добавили, что украинской власти необходимо считаться с теми рисками, которые возникают в результате гибридной войны России на оккупированных территориях Украины.