В Кремле не смогут проигнорировать санкции против Виктора Медведчука, однако публично на это отвечать не будут. Сейчас российские СМИ отводят тему Украины на второй или третий план, ведь ничего выгодного для путинской вертикали не происходит.

Источник: "Между прочим" на 24 канале

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Также в эфире программы "Между прочим" городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о ситуации с COVID-19 в городе, где зафиксировали резкий рост количества инфицированных.

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Как Кремль ответит на санкции против Медведчука

Дмитрий Орешкин: Сейчас России "слабо" организовывать какие-то военные действия на Донбассе. Агенты влияния есть, но нет в легальном поле человека, который мог бы персонифицироваться. Поэтому я не думаю, что будут какие-то реальные шаги от Кремля.

Будут попытки закулисно отомстить – это необходимо сделать, иначе среди "пацанов" престиж Путина упадет, он должен направить ответ. Но это не будет военная акция, ведь для этого нет ресурсов.

На самом деле все ресурсы уже использовали. Это будет, например, провокация на Донбассе или убийство политических деятелей. Та концепция "русского мира", которую строил Владимир Путин, на нижнем этаже опиралась на таких людей как Захарченко, а на верхнем этаже – на Медведчука.

Украина нашла в себе силы, чтобы почистить агентов влияния и публично охотников на место Медведчука не найдут.

О вероятной реакции Кремля на санкции против Медведчука также читайте здесь.

Какая вспышка COVID-19 повлияла на ситуацию в Ивано-Франковске

Руслан Марцинкив: По состоянию на 22 февраля 2021 года только в городских больницах есть 604 пациентов с подтвержденным коронавирусом. К сожалению, 36 человек находятся в реанимации Ивано-Франковска, поэтому ситуация достаточно напряженная.

Ситуация хоть и контролируемая пока, но может выйти из определенных вещей. С сегодняшнего дня в городе и области ввели карантин. Закрыли все рестораны и кафе, ограничили все мероприятия.

В декабре – январе в Ивано-Франковской общине имели примерно 20 – 25 случаев заболеваемости в сутки, пока фиксируют 120 – 180 случаев. То есть, где-то в 5 – 6 раз больше чем это было тогда.

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Неограниченная работа курортов и специфика области дали определенный эффект. Уже переболело большинство персонала, которые там работали и потом соответственно разнесли по другим населенным пунктам.

Также мы фиксируем рост ОРВИ – люди не понимают, вирус ли это, поэтому массово обращаются в больницы, чтобы сделать тестирование – в городе даже присутствует небольшая паника.

Подробнее о ситуации в Ивано-Франковске можно прочитать здесь.