Алексей Резников не верит, что Россия решится присоединить оккупированные территории Донбасса к себе. По его словам, для страны-агрессора это, как минимум, не выгодно.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции пояснил, что Россия сама уже страдает от оккупации украинских земель. Ведь у нее "свой экономическая ситуация очень сложная".

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Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них (России – 24 канал) и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год,

– сказал политик.

России Донбасс не нужен

Алексей Резников отметил, что для России Донбасс – это разменная карта в геополитике, он ей не нужен.

По мнению вице-премьера, страна-агрессор хочет отдать оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украине и пытается сделать это на своих условиях.

Россияне не воспринимают население Донбасса за своих граждан. Они его не уважают. Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России, разве что в качестве рабочей силы,

– подытожил Алексей Резников.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К сожалению, один из украинских воинов получил тяжелое ранение, спасти его жизнь не удалось.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала