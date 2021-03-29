Кремль готовится к военной операции, – Пионтковский об изменениях в тактике России
Последние 7 лет тактика России в отношении Украины была основана на толковании минских договоренностей в свою пользу. Однако после резких действий украинской власти планы изменились
Источник:24 канал
К изменению политики в отношении Украины и возможности эскалации Владимира Путина подтолкнут не только внутриполитические убеждения. Об этом в программе "Между прочим" рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он пояснил, что с подписания Минских договоренностей тактика России была направлена на желании "проталкивать" ОРДЛО.
Как изменилась тактика России в отношении Украины
Оккупанты, по словам Пионтковского, пытались легализовать террористические организации в правовом поле и добиться изменений в Конституции.
"Кремль активно занимался этим последние 7 лет, однако в последнее время резко изменилась риторика украинского президента. Москве стало понятно, что этот план провален", – отметил российский публицист.
Однако он добавил, что стратегическая цель России – подчинение и разрушение независимости Украины – остались, однако теперь режим будет пытаться достичь этого другим способом.
Кремль, очевидно, готовится к военной операции, каждый день российская пропаганда обвиняет Украину в подготовке новой агрессии, чтобы возложить на нее вину,
– заявил Пионтковский.
Что удерживает Россию от эскалации
По словам российского публициста, от военного вторжения в Украину Кремль, вероятно, удерживает реакция Запада. Режима Путина оккупировал Крым и пытается подрывать украинское общество извне и внутри, но серьезных санкций со стороны США они не получили, отметил публицист.
"В случае военной эскалации он (Путин – 24 канал) уже знает, что американцы бесспорно дадут на это ответ", – добавил Андрей Пионтковский.
Он разъяснил, что администрация Джо Байдена уже сформулировала, что в случае военной эскалации в Украине будут уже не экономические санкции, а то, что можно назвать "тотальной экономической войной".
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео 24 канала
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