Последние 7 лет тактика России в отношении Украины была основана на толковании минских договоренностей в свою пользу. Однако после резких действий украинской власти планы изменились

К изменению политики в отношении Украины и возможности эскалации Владимира Путина подтолкнут не только внутриполитические убеждения. Об этом в программе "Между прочим" рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он пояснил, что с подписания Минских договоренностей тактика России была направлена на желании "проталкивать" ОРДЛО.

Как изменилась тактика России в отношении Украины

Оккупанты, по словам Пионтковского, пытались легализовать террористические организации в правовом поле и добиться изменений в Конституции.

"Кремль активно занимался этим последние 7 лет, однако в последнее время резко изменилась риторика украинского президента. Москве стало понятно, что этот план провален", – отметил российский публицист.

Однако он добавил, что стратегическая цель России – подчинение и разрушение независимости Украины – остались, однако теперь режим будет пытаться достичь этого другим способом.

Кремль, очевидно, готовится к военной операции, каждый день российская пропаганда обвиняет Украину в подготовке новой агрессии, чтобы возложить на нее вину,

– заявил Пионтковский.

Что удерживает Россию от эскалации

По словам российского публициста, от военного вторжения в Украину Кремль, вероятно, удерживает реакция Запада. Режима Путина оккупировал Крым и пытается подрывать украинское общество извне и внутри, но серьезных санкций со стороны США они не получили, отметил публицист.

"В случае военной эскалации он (Путин – 24 канал) уже знает, что американцы бесспорно дадут на это ответ", – добавил Андрей Пионтковский.

Он разъяснил, что администрация Джо Байдена уже сформулировала, что в случае военной эскалации в Украине будут уже не экономические санкции, а то, что можно назвать "тотальной экономической войной".

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео 24 канала

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