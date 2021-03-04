На языковые скандалы в Одессе и Николаеве, произошедшие 2 и 3 марта, должны обратить внимание правоохранители. Для этого уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Национальную полицию.

Языковой омбудсмен просит полицию "принять меры реагирования по инцидентах на языковой почве". Ведь во время тех событий нарушен закон.

Важно знать Категорически против, – Креминь об инициативе по отмене штрафов за нарушение языкового закона

Унижение на языковой почве недопустимо

"Унижение продавцов из-за того, что они выполняли норму закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по обслуживанию на украинском языке – недопустимо", – заявил Тарас Креминь.

Он убежден, что такие действия следует квалифицировать по статье 161 Уголовного кодекса Украины – "как умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды, оскорбление чувств граждан по языковому признаку".

К сожалению, события в Николаеве сопровождались унижением чести и достоинства персонала заведения, а в Одессе – еще и публичным унижением государственного языка,

– отметил омбудсмен.

Согласно закону, эти нарушения наказывают штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет. Могут применить и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

О каких языковых нарушениях заявил в полицию Креминь

2 марта в Николаеве в одном из кафе "девушку-бариста посетитель довел до слез из-за того, что она обслуживала на украинском" (об этом в фейсбуке написала Анна Козориз ).

3 марта в Одессе вспыхнул конфликт между работницей магазина, которая общалась на украинском языке, и русскоязычной посетительницей. Последняя заявила, что "мова – это говяжий язык".

Тарас Кремень подчеркнул, что в таких случаях украинцам стоит "безотлагательно обращаться в полицию, задачей которой является охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и государства".



Знайте, как защитить свои права / Инфографика 24 канала