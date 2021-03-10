Схватили за ноги в последний момент: в Кременчуге женщины спасли мужчину, который прыгал с моста
В Кременчуге мужчина хотел покончить с собой. Он решил прыгнуть с моста. Однако его план провалился – мужчину спасли две женщины-прохожие.
Источник:МВД
Женщины вызвали полицию к Крюковскому мосту. Они держали мужчину за ноги, когда тот уже совершал задуманный прыжок.
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Ребята, помогите, пожалуйста. Мы его на руках держим. Он не держится там ни за что,
– сказали женщины, державшие горе-самоубийцу.
Сразу после этого правоохранители начали спасательную операцию мужчины.
Что происходило на месте происшествия
- На место происшествия оперативно прибыл совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев. Они начали действовать немедленно.
- Полицейские обвязали горожанина веревкой и затащили на мост.
- Кроме силовиков также приехала бригада скорой. Поэтому после того, как мужчину спасли, его осмотрели врачи.
Отдельно благодарим женщин за неравнодушие, благодаря которому удалось спасти человеческую жизнь,
– отметили полицейские.
О спасении мужчины патрульные записали видео:
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