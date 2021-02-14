На Донбассе 14 февраля подорвались на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военных. Двое из них – жители Кременчуга, в городе 15 и 16 февраля объявили траур.

Мужчины подорвались в районе Новолуганского во время перемещения. От полученных травм они погибли на месте.

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Мэр города Виталий Малецкий отметил, что погибшие кременчуковцы – Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко.

Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашей страны, но отдали самое дорогое – жизнь за ее независимость,

– написал Малецкий.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Мэр написал, что понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура.

Обратите внимание! С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли уже 11 украинских защитников.

Что известно о погибших 14 февраля военных