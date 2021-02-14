В Кременчуге объявлен траур в связи с гибелью военных на Донбассе
На Донбассе 14 февраля подорвались на неизвестном взрывном устройстве трое украинских военных. Двое из них – жители Кременчуга, в городе 15 и 16 февраля объявили траур.
Источник:фейсбук Виталия Малецкого
Мужчины подорвались в районе Новолуганского во время перемещения. От полученных травм они погибли на месте.
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Мэр города Виталий Малецкий отметил, что погибшие кременчуковцы – Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко.
Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашей страны, но отдали самое дорогое – жизнь за ее независимость,
– написал Малецкий.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Мэр написал, что понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура.
Что известно о погибших 14 февраля военных
- Кроме Вячеслава Алексеенко и Александра Войтенко, 14 февраля на Донбассе погиб и украинец Дмитрий Мироненко.
- Согласно предварительным данным трагедия произошла примерно в 10:00 в районе Новолуганского. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.
- Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс.
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