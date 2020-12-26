В Кременчуге на Полтавщине, пенсионер Николай Авраменко обнаружил, что в могиле его жены на самом деле похоронена другая женщина. Из-за этого в городе разгорелся скандал. Как впоследствии выяснили, на место его жены похоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета.

Пенсионер имеет документы о захоронении жены

Жену пенсионера похоронили еще 14 лет назад. Авраменко имеет соответствующие документы, сообщает "Кременчугская газета".

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Сразу после похорон мужчина получил документ, удостоверяющий, что его жена похоронена именно на этом месте. Однако этого оказалось недостаточно.

Когда Авраменко пришел на кладбище, то увидел, что могилы его жены уже нет – на этом месте похоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета.



Николай Авраменко / Фото "Визит"

Кого обвиняют в скандальной ситуации

Важно то, что его семья имеет документы о резерве этого места на кладбище. Соответствующее подтверждение им выдали в 2014 году. Об этом заверило руководство "Спецкомбинат ритуальных услуг".

Авраменко уверен, что виновным в такой ситуации является само предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг".

Объяснения представителей предприятия

На предприятии отметили, что работники во время копания ямы для нового захоронения не видели никаких предметов, которые бы указывали на старое захоронение.

В то же время журналистам телерадиокомпании "Визит" работники кладбища рассказали, что на самом деле видели гроб. Они говорили об этом руководству, однако те сказали продолжать.

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Что говорят в полиции

Полиция начала уголовное дело по факту двойного захоронения. Чтобы выяснить скандальную ситуацию, на кладбище приезжал начальник Крюковского отделения полиции Кременчуга Араик Кочкадамян.

Мне он сказал, что дело на контроле,

– рассказал пенсионер.

Авраменко звонил на Правительственную "горячую" линию. Там заверили, что обязали кременчугских чиновников выяснить недоразумение. Однако до сих пор скандал не утих. Авраменко направил заявление в местную прокуратуру.