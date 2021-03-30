В общественном транспорте Кременчуга, что на Полтавщине, произошел конфликт. Пенсионер сделал замечание женщине, у которой маска была на подбородке. Она в ответ ругалась матом.

Инцидент заснял один из пассажиров автобуса. Он распространил его в местном телеграм-канале накануне, 29 марта.

Актуально Пытался купить маску без маски: в Одессе аптекарша отказалась обслуживать клиента – видео

Что произошло в маршрутке

В общественном транспорте женщина проигнорировала карантинные требования и масочный режим. Маска на ее лице была, но находилась ниже подбородка.

В ответ на замечание женщина начала проявлять словесную агрессию. Она засыпала гражданина руганью.

Натянул маску, боишься сдохнуть,

– кричала женщина.

В своей гневной тираде добавила, что нормальный бы человек замечания ей не сделал.

Стоит отметить, что во время съемки этого инцидента ни один другой пассажир не пытался вмешаться в конфликт.

Конфликт в кременчугской маршрутке: видео

Обратите внимание! Правильное ношение маски является необходимостью. Она должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос полностью.

Какая ответственность за не ношение маски

За отсутствие маски в общественных городах правительство Украины ввело санкции.

Для граждан предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

Владельцев бизнеса (заведений общепита, спортклубов, салонов красоты, прочее) штрафуют, если они не следят за масочным режимом. Санкции увеличили вдвое – теперь предусмотрены санкции от 3 400 до 5 100 гривен.



Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / Инфографика 24 канала