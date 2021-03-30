"Боишься сдохнуть": из-за маски женщина обругала пенсионера в автобусе Кременчуга – видео
В общественном транспорте Кременчуга, что на Полтавщине, произошел конфликт. Пенсионер сделал замечание женщине, у которой маска была на подбородке. Она в ответ ругалась матом.
Источник:телеграм-канал Кремечуга
Инцидент заснял один из пассажиров автобуса. Он распространил его в местном телеграм-канале накануне, 29 марта.
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Что произошло в маршрутке
В общественном транспорте женщина проигнорировала карантинные требования и масочный режим. Маска на ее лице была, но находилась ниже подбородка.
В ответ на замечание женщина начала проявлять словесную агрессию. Она засыпала гражданина руганью.
Натянул маску, боишься сдохнуть,
– кричала женщина.
В своей гневной тираде добавила, что нормальный бы человек замечания ей не сделал.
Стоит отметить, что во время съемки этого инцидента ни один другой пассажир не пытался вмешаться в конфликт.
Конфликт в кременчугской маршрутке: видео
Какая ответственность за не ношение маски
- За отсутствие маски в общественных городах правительство Украины ввело санкции.
- Для граждан предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.
- Владельцев бизнеса (заведений общепита, спортклубов, салонов красоты, прочее) штрафуют, если они не следят за масочным режимом. Санкции увеличили вдвое – теперь предусмотрены санкции от 3 400 до 5 100 гривен.
Какие штрафы предусмотрены за отсутствие масок / Инфографика 24 канала
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