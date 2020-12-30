В будущем в Украине могут ввести экзамен на знание украинского языка. Он будет добровольным. Однако перед этим в государстве должны создать условия для улучшения этих знаний.

Что известно о возможном добровольном экзамене

Сейчас в Украине есть 2 экзамена на знание государственного языка. В частности, для выпускников школ и кандидатов должности во власти. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Интерфакс-Украина.

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В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком,

– заметил Креминь.

Однако тогда власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня знания языка. Поэтому нужна государственная программа по освоению языка и бесплатные языковые курсы. По словам омбудсмена, перед тем, как что-то требовать от людей, нужно создать для них условия.

Что известно об экзамене на знание языка для чиновников

Экзамен на уровень владения языком для претендентов на должность во власти вступит в силу с 16 июля 2021 года. Креминь отметил, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка делает все, чтобы вовремя начать проведение таких экзаменов.

Действие сертификата об уровне владения языком не будет иметь срока. Однако если претендент с первого раза не сдаст экзамен, то будет время подготовиться и попробовать еще раз.

Сертификаты будут иметь разные уровни сложности. Все будет зависеть от должности, которую хочет получить кандидат. Сертификаты будут иметь категории А, В, С.

Для топ-чиновников, например, президента или премьера, наличие сертификата об успешной сдаче экзамена будет обязательным.

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