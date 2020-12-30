В Украине может появиться добровольный экзамен на знание государственного языка
В будущем в Украине могут ввести экзамен на знание украинского языка. Он будет добровольным. Однако перед этим в государстве должны создать условия для улучшения этих знаний.
Что известно о возможном добровольном экзамене
Сейчас в Украине есть 2 экзамена на знание государственного языка. В частности, для выпускников школ и кандидатов должности во власти. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Интерфакс-Украина.
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В перспективе, я думаю, что может быть и добровольный экзамен на уровень владения государственным языком,
– заметил Креминь.
Однако тогда власть должна гарантировать соответствующие условия для повышения уровня знания языка. Поэтому нужна государственная программа по освоению языка и бесплатные языковые курсы. По словам омбудсмена, перед тем, как что-то требовать от людей, нужно создать для них условия.
Что известно об экзамене на знание языка для чиновников
- Экзамен на уровень владения языком для претендентов на должность во власти вступит в силу с 16 июля 2021 года. Креминь отметил, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка делает все, чтобы вовремя начать проведение таких экзаменов.
- Действие сертификата об уровне владения языком не будет иметь срока. Однако если претендент с первого раза не сдаст экзамен, то будет время подготовиться и попробовать еще раз.
- Сертификаты будут иметь разные уровни сложности. Все будет зависеть от должности, которую хочет получить кандидат. Сертификаты будут иметь категории А, В, С.
- Для топ-чиновников, например, президента или премьера, наличие сертификата об успешной сдаче экзамена будет обязательным.
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