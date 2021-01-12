С 16 января сфера обслуживания в Украине должна перейти на государственный язык. Как сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь, никаких трагедий по переходу нет и вряд ли они произойдут.

Он пояснил, что не надо бояться этой статьи, ведь она имплементируется постепенно, фактически через 2 года. Об этом Тарас Креминь сказал в интервью "Укринформ".

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Креминь отметил, что статья в первую очередь касается сфер, связанных с:

торговлей (супермаркеты, магазины, АЗС),

учреждениями культуры (библиотеки, музеи, театры),

образования (кружковая работа, дополнительные образовательные услуги),

физической культуры и спорта (секции, которые предоставляют свои услуги в качестве несовершеннолетним, так и людям старшего возраста),

здравоохранения (консультационные услуги, диагностические центры, лаборатории).

Мне кажется, никаких трагедий касательно этого перехода нет и вряд ли они произойдут. А те, кто сегодня создает препятствия имплементации этой статьи, на самом деле осуществляют малоэффективные, никому не нужные антигосударственные информационные "вбросы",

– отметил Креминь.

Он пояснил, что норма языкового закона рассчитана таким образом, чтобы был достаточный период подготовки. Например, сфера здравоохранения имела полгода.

"Это абсолютно справедливо, культурно и толерантно, когда такой важный закон имплементируется постепенно для лучших условий освоения и развития государственного языка", – добавил языковой омбудсмен.

Переход сферы обслуживания на государственный язык: главное

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла еще 25 апреля.

С тех пор все услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.



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