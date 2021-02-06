Ранее Тарас Креминь заявил, что Александр Ткаченко не способен ничего сделать на своей должности. В ответ министр культуры отметил, что амбиции языкового омбудсмена превышают его возможности.

Ткаченко считает, что оценку корректности высказываний Креминя должен давать Кабинет Министров, потому что он – правительственный уполномоченный. Министр добавил, что такая дискуссия уже была раньше.

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Ответ Ткаченко языковому омбудсмену

У меня впечатление, что амбиции Тараса Креминя превышают его возможности,

– заявил министр.

Ткаченко отметил, что его министерство создало секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

"А еще он (Креминь – 24 канал) ошибся с заявлениями об отсутствии стратегии продвижения украинского языка", – добавил глава Минкульта.

Ведь есть разработанная Стратегия популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык – успешное государство". А правительство согласовало план мероприятий по первому этапу реализации.

Кроме того, министерство еще в 2020 году разработало зонтичный портал для популяризации изучения украинского языка "Speak Ukrainian".

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За что министра критиковал Креминь

Он считает, что Ткаченко не способен ничего сделать на своей должности в Минкульте.

"Взялись за кино и нет кино, взялись за культуру – культуры нет", – так языковой омбудсмен отрывком из стихотворения своего отца (украинского поэта Дмитрия Креминя – 24 канал) описал работу министра.

Справка. Ткаченко занимает должность министра культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года. Кремень является уполномоченным по защите государственного языка с 8 июля 2020 года.