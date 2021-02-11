Представители "Слуги народа" в парламенте предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение языкового закона. В Раде уже зарегистрировали 2 законопроекта. Возмущен такой инициативой уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Свою позицию Креминь высказал в эфире телеканала Kyiv Live.

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Никаких "страшилок" и "языковых инспекторов" нет

По словам языкового омбудсмена, таким образом пытаются лишить государство инструмента наказания за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любым способом хотят сделать со штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует и другие "страшилки",

- подчеркнул Креминь.

Уполномоченный не наложил пока ни одного штрафа

Он отметил, что штраф может быть наложен лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение есть отказ. Более того, такое нарушение должны зафиксировать повторно в течение года. Только тогда составляют протокол, который могут обжаловать в суде.

По состоянию на сегодня, мной как уполномоченным не наложено ни одного штрафа, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины,

- рассказал Креминь.

Языковой омбудсмен отметил, что требования по соблюдению закона сейчас выполняются.

Что известно об обязательном применении украинского языка в сфере обслуживания:

С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке.

Если клиент просит, можно использовать и другой язык.

За невыполнение закона предусмотрены штрафы: 5 100 – 6 800 гривен.

Однако наказывают нарушителей только в случае повторного невыполнения требований закона.



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