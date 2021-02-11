Категорически против, – Креминь об инициативе по отмене штрафов за нарушение языкового закона
Представители "Слуги народа" в парламенте предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение языкового закона. В Раде уже зарегистрировали 2 законопроекта. Возмущен такой инициативой уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Свою позицию Креминь высказал в эфире телеканала Kyiv Live.
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Никаких "страшилок" и "языковых инспекторов" нет
По словам языкового омбудсмена, таким образом пытаются лишить государство инструмента наказания за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Я выступаю категорически против инициатив отдельных парламентариев, которые любым способом хотят сделать со штрафов какую-то такую большую беду, которая надвигается на Украину. Более того, появляются истории о так называемых "языковых инспекторах", которых на самом деле не существует и другие "страшилки",
- подчеркнул Креминь.
Уполномоченный не наложил пока ни одного штрафа
Он отметил, что штраф может быть наложен лишь в том случае, если по требованию устранить нарушение есть отказ. Более того, такое нарушение должны зафиксировать повторно в течение года. Только тогда составляют протокол, который могут обжаловать в суде.
По состоянию на сегодня, мной как уполномоченным не наложено ни одного штрафа, как и не зафиксировано ни одного злостного нарушителя, который бы упорно и системно нарушал права граждан Украины,
- рассказал Креминь.
Языковой омбудсмен отметил, что требования по соблюдению закона сейчас выполняются.
Что известно об обязательном применении украинского языка в сфере обслуживания:
- С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке.
- Если клиент просит, можно использовать и другой язык.
- За невыполнение закона предусмотрены штрафы: 5 100 – 6 800 гривен.
- Однако наказывают нарушителей только в случае повторного невыполнения требований закона.
Советы, что делать, когда не обслуживают на украинском / инфографика 24 канала
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