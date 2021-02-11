Під час засідання Ради безпеки ООН 11 лютого від України виступив Леонід Кравчук. Він очолює делегацію України для участі в Тристоронній контактній групі. На чому наголошував перший український президент – читайте далі.

Вищевказане засідання Радбезу ООН було присвячено 6 річниці підписання Комплексу мінських заходів. Засідання у форматі відеоконференції відбулося 12 лютого 2015 року.

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Завдання Кравчука під час виступу було представити з перших вуст інформацію щодо виконання мінських домовленостей. Також обговорювали поточну ситуацію на сході України, гуманітарні та безпекові питання.

Що сказав Кравчук на засіданні Радбезу: основні тези

Про перебіг конфлікту на Донбасі

На початку він наголосив, що Кремль досі не ухвалив рішення остаточно покласти край конфлікту. Тому агресія триває, гинуть люди, посилюються страждання мирних жителів.

Україна, зі свого боку, здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, долаючи протидію Росії в процесі переговорів.

Він підкреслив, що багато хто з цих кроків були б неможливими без підтримки партнерів України, зокрема ООН. Мовиться як про двосторонній, так і на багатосторонній рівні.

Голова делегації України нагадав про домовленості останнього саміту лідерів нормандського формату (Париж, грудень 2019 рік). І їх повинні були виконати сторони конфлікту.

Важливе значення мав і заклик Генерального секретаря ООН до глобального припинення вогню через пандемію COVID-19. Україна була однією з перших в світі країн, хто його підтримав.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Мир на Донбасі: що вдалося зробити Україні за останній час

Домовитися про завершення розведення сил і засобів на 3 пілотних ділянках. Також Київ ініціював ще 4 нових ділянки розведення.

Україна ініціювала постійний цілодобовий формат консультацій в межах ТКГ після початку пандемії COVID-19. За словами Кравчука, ситуація з коронавірусом на окупованих територіях – дуже складна. І українці страждають через нездатність окупаційних адміністрацій надавати необхідні медичні послуги.

Україна продовжила ще на рік – до 31 грудня 2021 року – дію закону про особливий статус Донбасу.

З ініціативи делегації України на розгляд ТК представили план спільних кроків щодо виконання мінських угод. За словами Кравчука, цей документ містить практичні пропозиції, спрямовані на припинення конфлікту, та повністю відповідає духу й букві мінських угод.

У грудні 2019 року та в квітні 2020-го було домовлено про взаємне звільнення утримуваних осіб. Таким чином Київ зміг повернути з полону багатьох українських громадян.

Україна схвалила для подальшого розгляду рамкову угоду ТКГ про протимінну діяльність. Також було доопрацьовано план розмінування на 19 узгоджених ділянках. Натомість Росія під різними приводами відмовляється завершити роботу з розмінування, а також за 4 новими ділянками – розведення сил і засобів.

Гуманітарний трек. 10 листопада 2020 року нарешті відкрили 2 нових контрольних пункти в'їзду-виїзду в Золотому та Щасті на Луганщині. Однак у перший же день окупанти перервали їхню роботу.

Україна збільшила рівень представництва в ТКГ, включивши посадовців уряду, очільників парламентських комітетів і відомих представників окупованих територій з числа внутрішньо переміщених осіб.

Як бачите, лише швидке перерахування далеко не всіх, а лише основних кроків, які ми спільно з нашими партнерами зробили протягом останніх 12 місяців, свідчить про конкретні зусилля України щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На жаль, Росія не відповіла взаємністю на ці кроки,

– заявив Кравчук.

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Про злочинні дії Росії та підконтрольних Кремлю бойовиків

У січні – лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла. Це призвело до нових бойових втрат серед українських військовослужбовців.

Через штучні перешкоди в роботі ТКГ на політичному треку так і не було досягнуто прогресу в розгляді робочих пропозицій України щодо імплементації політичних аспектів паризьких домовленостей.

Досі ніхто не почув належної реакції російської сторони на дії України на інших напрямках.

Обструкції і блокування стають практично нормою поведінки російської делегації в ТКГ.

Росія загалом демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права.

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України відбуваються обмеження свободи пересування. Також можна спостерігати відсутність безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ до неконтрольованого ділянки кордону з Росією та Криму.

Водночас звичайною практикою став незаконний перетин непідконтрольної Україні ділянки кордону російськими вантажними ешелонами та автомобільними колонами. Ті доправляють на тимчасово окуповану територію озброєння, боєприпаси та персонал

Сьогодні вже нікого не вводять в оману спроби Росії переконати міжнародне співтовариство в тому, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. Фактично Російська Федерація перетворила окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим на свій великий військовий форпост,

– наголосив Кравчук.

Про які ще кроки Кремля щодо Донбасу розповів Кравчук

Росія продовжує видавати сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях.

Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. І не тільки через забруднення повітря та ґрунту, вибухи боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів.

Доливає олії у вогонь і те, що в 1979 році на території шахти "Юнком" радянська влада провела ядерний вибух. У результаті там утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню та у ґрунтові води.

Однак, майже 3 роки тому окупанти припинили відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води.

Крім того, внаслідок російської агресії МАГАТЕ з 2014 року – не в змозі здійснювати перевірку локацій на окупованих територіях, де використовують ядерний матеріал. Україна робить конкретні зусилля, але досі Київ не отримав відповідь.

Переконаний, що обговорюючи питання імплементації "Мінська", ми також повинні думати про майбутнє, коли конфлікт, я сподіваюся, буде завершено. Разом з Радою та Секретаріатом нам необхідно стратегічно поглянути на майбутнє Донбасу. Давайте продовжимо нашу важку, але таку необхідну роботу. Разом ми можемо зробити багато,

– констатував Кравчук.

Що ще казав Кравчук

Він додав, що як голова української делегації в ТКГ готовий до щоденної тісної взаємодії. Тому запросив усіх до продовження конструктивного діалогу.

Сподіваюся, що реінтеграція незабаром настане. І чим раніше, тим краще. Дозвольте запевнити Вас, що Україна продовжуватиме робити необхідні зусилля з врегулюванню конфлікту. Ми очікуємо такого ж підходу і від російської сторони,

– підсумував голова делегації України в ТКГ.

Зауважимо, що Кравчук виступав російською мовою. Це одна з офіційних мов Організації Об'єднаних Націй.

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