Россия привязывает к политике все возможные вопросы. В частности, социальные экономические и гуманитарные. Это существенно усложняет процесс переговоров.

Украина постоянно пытается решить определенные вопросы с Россией и ее представителями на оккупированном Донбассе. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Актуально Россия требует от Украины принять так называемый "мирный план" боевиков по Донбассу

Однако российская сторона постоянно блокирует процесс. Она переводит все в политическую плоскость. В частности, говорит об отмене закона относительно местных выборов в отдельных регионах Донбасса.

Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют,

– подчеркнул Кравчук.

Обратите внимание! Российские боевики заблокировали обмен пленными между Украиной и Россией. Оккупанты поставили условие, которое украинская сторона не может выполнить. Подробнее читайте здесь.