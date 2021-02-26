Переговоры нельзя вести в стране, зависимой от России на 100%, – Кравчук о замене Минска
Леонид Кравчук считает, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе нужно перенести из Минска. По его словам, Беларусь является полностью зависимой от России.
Источник:24 канал
Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что нужно выбрать новое место для проведения переговоров. Об этом он сообщил в интервью DW.
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Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс,
– сказал первый президент.
Леонид Кравчук неоднократно объяснял, что Украина продолжает вести диалог с Россией для того, чтобы мир увидел, что наше государство системно и последовательно выполняет свои обязательства и чтобы увидел, как действует агрессор.
Последнее заседание ТКГ: что известно
- Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 3 февраля.
- На этот раз ситуацию на оккупированном Донбассе обсуждали главы делегаций.
- Украина в очередной раз подчеркнула необходимость освобождения пленных и открытия КПВВ.
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