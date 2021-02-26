Леонид Кравчук считает, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе нужно перенести из Минска. По его словам, Беларусь является полностью зависимой от России.

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что нужно выбрать новое место для проведения переговоров. Об этом он сообщил в интервью DW.

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Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс,

– сказал первый президент.

Леонид Кравчук неоднократно объяснял, что Украина продолжает вести диалог с Россией для того, чтобы мир увидел, что наше государство системно и последовательно выполняет свои обязательства и чтобы увидел, как действует агрессор.

Обратите внимание! Алексей Резников заявил, что переговоры ТКГ в Минске практически заблокированы с июля 2020 года. По его словам, уже более полугода прекращены любые дискуссии по урегулированию ситуация на Донбассе.

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