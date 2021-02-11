Во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля от Украины выступил Леонид Кравчук. Он возглавляет делегацию Украины для участия в Трехсторонней контактной группе. На чем акцентировал внимание первый украинский президент – читайте далее.

Вышеуказанное заседание Совбеза ООН было посвящено 6 годовщине подписания комплекса минских меро. Заседание в формате видеоконференции состоялось 12 февраля 2015 года.

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Задачей Кравчука во время выступления была представить из первых уст информацию о выполнении минских договоренностей. Также обсуждали текущую ситуацию на востоке Украины, гуманитарные и вопросы безопасности.

Что сказал Кравчук на заседании Совбеза: основные тезисы

О ходе конфликта на Донбассе

В начале он подчеркнул, что Кремль до сих пор не принял решения окончательно положить конец конфликту. Поэтому агрессия продолжается, гибнут люди, усиливаются страдания мирных жителей.

Поэтому агрессия продолжается, гибнут люди, усиливаются страдания мирных жителей. Украина, со своей стороны, осуществляет практические шаги для урегулирования конфликта, преодолевая противодействие России в процессе переговоров.

Он подчеркнул, что многие из этих шагов были бы невозможными без поддержки партнеров Украины, в частности ООН. Речь идет как о двустороннем, так и многостороннем уровне.

Глава делегации Украины напомнил о договоренностях последнего саммита лидеров нормандского формата (Париж, декабрь 2019 год). И их должны были выполнить стороны конфликта.

И их должны были выполнить стороны конфликта. Важное значение имел и призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня из-за пандемии COVID-19. Украина была одной из первых в мире стран, кто его поддержал.



О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / инфографика 24 канала

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Договориться о завершении разведения сил и средств на 3 пилотных участках. Также Киев инициировал еще 4 новых участка разведения.

Также Киев инициировал еще 4 новых участка разведения. Украина инициировала постоянный круглосуточный формат консультаций в рамках ТКГ после начала пандемии COVID-19. По словам Кравчука, ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях – очень сложная. И украинцы страдают из-за неспособности оккупационных администраций предоставлять необходимые медицинские услуги.

По словам Кравчука, ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях – очень сложная. И украинцы страдают из-за неспособности оккупационных администраций предоставлять необходимые медицинские услуги. Украина продлила еще на год – до 31 декабря 2021 года действие закона об особом статусе Донбасса.

По инициативе делегации Украины на рассмотрение ТК представили план совместных шагов по выполнению минских соглашений. По словам Кравчука, этот документ содержит практические предложения, направленные на прекращение конфликта, и полностью соответствует духу и букве минских соглашений.

В декабре 2019 года и в апреле 2020-го было договорено о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Таким образом Киев смог вернуть из плена многих украинских граждан.

Таким образом Киев смог вернуть из плена многих украинских граждан. Украина одобрила для дальнейшего рассмотрения рамочное соглашение ТКГ о противоминной деятельности. Также был доработан план разминирования на 19 согласованных участках. Зато Россия под разными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по 4 новым участкам – разведению сил и средств.

Также был доработан план разминирования на 19 согласованных участках. Зато Россия под разными предлогами отказывается завершить работу по разминированию, а также по 4 новым участкам – разведению сил и средств. Гуманитарный трек. 10 ноября 2020 года наконец открыли 2 новых контрольных пункта въезда-выезда в Золотом и Счастье на Луганщине. Однако в первый же день оккупанты прервали их работу.

Однако в первый же день оккупанты прервали их работу. Украина увеличила уровень представительства в ТКГ, включив должностных лиц правительства, руководителей парламентских комитетов и известных представителей оккупированных территорий из числа внутренне перемещенных лиц.

Как видите, лишь быстрое перечисление далеко не всех, а лишь основных шагов, которые мы совместно с нашими партнерами предприняли в течение последних 12 месяцев, свидетельствует о конкретных усилиях Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. К сожалению, Россия не ответила взаимностью на эти шаги,

– заявил Кравчук.

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О преступных действиях России и подконтрольных Кремлю боевиков

В январе – феврале 2021 года количество нарушений режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований значительно возросло. Это привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих.

Это привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих. Из-за искусственных препятствий в работе ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины по имплементации политических аспектов парижских договоренностей.

так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины по имплементации политических аспектов парижских договоренностей. До сих пор никто не услышал надлежащей реакции российской стороны на действия Украины на других направлениях.

Обструкции и блокировки становятся практически нормой поведения российской делегации в ТКГ.

Россия в целом демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права.

В частности, на временно оккупированных территориях Украины происходят ограничения свободы передвижения. Также можно наблюдать отсутствие безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ к неконтролируемому участку границы с Россией и в Крыму.

Также можно наблюдать отсутствие безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ к неконтролируемому участку границы с Россией и в Крыму. В то же время обычной практикой стало незаконное пересечение неподконтрольного Украине участка границы российскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами. Те доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал.

Сегодня уже никого не вводят в заблуждение попытки России убедить международное сообщество в том, что в Украине нет российских войск, оружия или наемников. Фактически Российская Федерация превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой большой военный форпост,

– подчеркнул Кравчук.

О каких еще шагах Кремля по Донбассу рассказал Кравчук

Россия продолжает выдавать сотни тысяч российских паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях.

украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только из-за загрязнения воздуха и почвы, взрывов боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов.

Подливает масла в огонь и то, что в 1979 году на территории шахты "Юнком" советская власть провела ядерный взрыв. В результате там образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды.

В результате там образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Но почти 3 года назад оккупанты прекратили откачку подземных вод и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды.

и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. Кроме того, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года – не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используют ядерный материал. Украина предпринимает конкретные усилия, но до сих пор Киев не получил ответ.

Убежден, что обсуждая вопросы имплементации "Минска", мы также должны думать о будущем, когда конфликт, я надеюсь, будет завершен. Вместе с Радой и Секретариатом нам необходимо стратегически взглянуть на будущее Донбасса. Давайте продолжим нашу тяжелую, но столь необходимую работу. Вместе мы можем сделать много,

– констатировал Кравчук.

Что еще говорил Кравчук

Он добавил, что как глава украинской делегации в ТКГ готов к ежедневному тесному взаимодействию. Поэтому пригласил всех к продолжению конструктивного диалога.

Надеюсь, что реинтеграция вскоре наступит. И чем раньше, тем лучше. Позвольте заверить вас, что Украина будет продолжать предпринимать необходимые усилия по урегулированию конфликта. Мы ожидаем такого же подхода и от российской стороны,

– подытожил глава делегации Украины в ТКГ.

Заметим, что Кравчук выступал на русском языке. Это один из официальных языков Организации Объединенных Наций.

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