Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что нельзя исключать никаких возможных провокаций от России. В частности стоит быть готовыми к тому, что оккупант усилит агрессию против Украины.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе подчеркивает: нельзя утверждать, что этого не произойдет.

К слову Только в случае гуманитарной катастрофы, – Кравчук о поставках воды в Крым

Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство,

– заявил первый президент.

По мнению Леонида Кравчука, россияне скорее видят Украину как некую "подчиненную территорию", "губернию" в своем составе или тому подобное.

Кроме того, он отметил, что выводы сейчас следует делать прежде из того, что Россия не уважает суверенитета Украины, а поэтому от агрессора можно ожидать любых действий.

"Если такая философия существует, следовательно все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли: Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширение агрессии", – подчеркнул политик.

Украина не останется наедине с врагом

Председатель украинской делегации в ТКГ убежден, что в случае расширения агрессии Россия встретит очень жесткое сопротивление. Прежде всего от Украины, но не только.

Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны, и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права,

– заверил Леонид Кравчук.