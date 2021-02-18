Леонид Кравчук заявил, что Россия на Донбассе ведет против Украины реальную войну и нарушает режим тишины, а не провоцирует. По его словам, вещи нужно называть своими именами.

Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что наше государство должно действовать жестко, не идя на уступки. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Россия ведет войну, а не провоцирует

Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют",

– сказал первый президент.

Леонид Кравчук добавил, что Украина будет называть вещи своими именами и будет действовать активно и системно. Ни в коем случае Киев не будет идти на уступки стране-агрессору.

"Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют. Будем действовать жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", – подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Обратите внимание! Леонид Кравчук 11 февраля выступил на заседании Совета Безопасности ООН от Украины. Он представил информацию по выполнению минских договоренностей. В частности, политик обратил внимание на ход войны на Донбассе.

Война на Донбассе: коротко

За прошедшие сутки, 17 февраля, российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

С начала текущих суток, 18 февраля, боевики огневой активности не проявляли.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала