Россия должна выполнить договоренности, достигшие на нормандском саммите в Париже 2019 года. Это главный ориентир для Трехсторонней контактной группы.

Украина продолжает настаивать на том, что Россия должна выполнить договоренности. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в телеграм.

Кстати Россия хочет оставить все как есть, ей это выгодно, – Кравчук о Донбассе

На заседании ТКГ отсутствовал глава российской делегации Борис Грызлов. Зато украинская сторона подтвердила готовность выполнять Минские соглашения и вновь предложила свой план действий.

Что требует от России Кравчук

беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста и других организаций к пленным.

освобождение пленных.

разблокировать работу пунктов пропуска на Донбассе.

финализировать договоренности о 19 участках разминирования и 4 новых участках разведения.

обеспечить свободный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.

Украинская сторона подчеркнула, что у России нет причин и дальше блокировать работы КПВВ "Счастье".

Обратите внимание! Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужен диалог с Россией для построения стратегии. Однако украинское общество к этому пока не готово.