Кравчук назвал вероятную причину, почему ситуация на Донбассе обострилась
Пророссийские боевики на Донбассе в последнее время значительно активизировались. Причиной этого могут быть санкции против кума Путина Виктора Медведчука, которые наложила СНБО.
Источник:Deutsche Welle
Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он убежден, что обострение на Донбассе вызвали "активные действия Украины" в контексте санкций.
Важно Попросили тишины, а сами стреляли: враг 9 раз стрелял по позициям ВСУ, есть раненый
Кравчук отметил, что Украина перешла от слов к делу. Масла в огонь добавила Европа, оценившая действия России и ситуацию с "Северным потоком-2".
Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать. Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. Россия поняла, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что у них также есть сила и они могут что-то сделать,
– заявил Кравчук.
В то же время, по мнению Кравчука, обострение на Донбассе нельзя расценивать как месть России только за введение санкций в отношении Медведчука.
Также Кравчук подчеркнул, что "есть элемент обострения, но он не называл бы это эскалацией". Он подытожил, что "пока мировое сообщество, ЕС, США и, конечно, Украина не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, то война не закончится".
Какая сейчас ситуация на Донбассе
- В последнее время оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов. Они, как всегда, используют минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
- За минувшие сутки они 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников из запрещенного Минскими договоренностями оружия. А в период с 25 по 27 февраля враг суммарно совершил 33 обстрела позиций наших защитников.
- 24 февраля недалеко от Чермалыка украинский военный задержал на наблюдательном посту боевика. Тот пытался проникнуть на позиции ВСУ и набросился с ножом на украинского военного. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.
Поделиться новостью