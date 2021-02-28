Пророссийские боевики на Донбассе в последнее время значительно активизировались. Причиной этого могут быть санкции против кума Путина Виктора Медведчука, которые наложила СНБО.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он убежден, что обострение на Донбассе вызвали "активные действия Украины" в контексте санкций.

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Кравчук отметил, что Украина перешла от слов к делу. Масла в огонь добавила Европа, оценившая действия России и ситуацию с "Северным потоком-2".

Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать. Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. Россия поняла, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что у них также есть сила и они могут что-то сделать,

– заявил Кравчук.

В то же время, по мнению Кравчука, обострение на Донбассе нельзя расценивать как месть России только за введение санкций в отношении Медведчука.

Также Кравчук подчеркнул, что "есть элемент обострения, но он не называл бы это эскалацией". Он подытожил, что "пока мировое сообщество, ЕС, США и, конечно, Украина не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, то война не закончится".

Какая сейчас ситуация на Донбассе