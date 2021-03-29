Зеленский формировал повестку дня, – Кравчук раскрыла детали внеочередных заседаний Рады
Верховная Рада собирается 30 марта на 2 внеочередных заседания. Проведение первого инициировал Владимир Зеленский, который внес часть вопросов.
Источник:24 канал
На нем планируют рассмотреть 13 законопроектов, среди которых предоставление поддержки украинцам, оказавшимся без работы в результате введения жестких карантинных ограничений. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Актуально Рада соберется 30 марта на 2 внеочередных заседания: для чего
Президент формировал повестку дня, которая преимущественно состоит из экономических законопроектов. Но есть ряд вопросов, которые должен решить парламент,
– отметила она.
Нардеп подчеркнула, что пока Рада не рассмотрит все вопросы, депутаты не оставят рабочие места.
"Будем голосовать законопроекты за основу и в целом. Убеждена, что все фракции поддержат, чтобы президент и председатель Верховной Рады сразу подписали документы, и они вступили в силу", – сообщила она.
Рада должна реагировать оперативно, – Кравчук об обстреле под Шумами
По мнению Евгении Кравчук, первым вопросом 30 марта нардепы рассмотрят постановление об обострении ситуации на Донбассе. Поэтому заседание начнется раньше – в 12:30.
"События развиваются столь быстро. Когда были собраны подписи под одной повесткой дня, возникла ситуация на Востоке, в которой мы потеряли 4 бойцов. Рада должна реагировать оперативно", – подчеркнула она.
Поэтому парламент будет собирать 29 марта подписи, чтобы первым на внеочередном заседании рассмотреть именно этот вопрос.
Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" рассказала, что в документе говорится об осуждении обострения на фронте, вызванного российской агрессией.
Также Рада может обратиться к странам Европейского Союза, чтобы они усилили давление на Россию с помощью санкций.
Очень действенными могли бы быть персональные санкции против российских чиновников, которые хотят тратить деньги в евро и долларах,
– отметила депутат.
Какие еще вопросы рассмотрят депутаты
- Парламент планирует заслушать руководителя СБУ, Нацполиции и исполняющего обязанности директора ГБР относительно протеста 20 марта возле Офиса Президента. А также рассмотреть постановление об осуждении агрессии возле ОП.
- В повестке дня назначение даты внеочередных выборов Харьковского городского главы, а также досрочное прекращение полномочий нардепов Игоря Колихаева и Александра Скичко.
- К тому же депутаты должны рассмотреть 13 законопроектов. Среди них инициативы, которые должны разблокировать так называемую большую приватизацию.
Евгения Кравчук рассказала о внеочередных заседаниях Верховной Рады:
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