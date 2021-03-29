Верховная Рада собирается 30 марта на 2 внеочередных заседания. Проведение первого инициировал Владимир Зеленский, который внес часть вопросов.

На нем планируют рассмотреть 13 законопроектов, среди которых предоставление поддержки украинцам, оказавшимся без работы в результате введения жестких карантинных ограничений. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Актуально Рада соберется 30 марта на 2 внеочередных заседания: для чего

Президент формировал повестку дня, которая преимущественно состоит из экономических законопроектов. Но есть ряд вопросов, которые должен решить парламент,

– отметила она.

Нардеп подчеркнула, что пока Рада не рассмотрит все вопросы, депутаты не оставят рабочие места.

"Будем голосовать законопроекты за основу и в целом. Убеждена, что все фракции поддержат, чтобы президент и председатель Верховной Рады сразу подписали документы, и они вступили в силу", – сообщила она.

Рада должна реагировать оперативно, – Кравчук об обстреле под Шумами

По мнению Евгении Кравчук, первым вопросом 30 марта нардепы рассмотрят постановление об обострении ситуации на Донбассе. Поэтому заседание начнется раньше – в 12:30.

"События развиваются столь быстро. Когда были собраны подписи под одной повесткой дня, возникла ситуация на Востоке, в которой мы потеряли 4 бойцов. Рада должна реагировать оперативно", – подчеркнула она.

Поэтому парламент будет собирать 29 марта подписи, чтобы первым на внеочередном заседании рассмотреть именно этот вопрос.

Справка. Российские оккупационные войска 26 марта прицельно обстреляли украинские позиции возле Шумов. 4 военнослужащих погибли, еще 2 получили ранения. Владимир Зеленский объявил, что вскоре проведет беседы со всеми лидерами стран "нормандской четверки" из-за обострения на Донбассе.

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" рассказала, что в документе говорится об осуждении обострения на фронте, вызванного российской агрессией.

Также Рада может обратиться к странам Европейского Союза, чтобы они усилили давление на Россию с помощью санкций.

Очень действенными могли бы быть персональные санкции против российских чиновников, которые хотят тратить деньги в евро и долларах,

– отметила депутат.

Какие еще вопросы рассмотрят депутаты

Парламент планирует заслушать руководителя СБУ, Нацполиции и исполняющего обязанности директора ГБР относительно протеста 20 марта возле Офиса Президента. А также рассмотреть постановление об осуждении агрессии возле ОП.

В повестке дня назначение даты внеочередных выборов Харьковского городского главы, а также досрочное прекращение полномочий нардепов Игоря Колихаева и Александра Скичко.

К тому же депутаты должны рассмотреть 13 законопроектов. Среди них инициативы, которые должны разблокировать так называемую большую приватизацию.

Евгения Кравчук рассказала о внеочередных заседаниях Верховной Рады: