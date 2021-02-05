Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отмечает, что сейчас со всех сторон раздаются обвинения в сторону Украины. Говорится о неудачном обмене пленными.

По словам Кравчука, никто к украинской власти не обращался по этому вопросу. Зато лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в обход договоренностей с Украиной хотел сделать другим способом – чартерным рейсом через Минск. Но у него не получилось.

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Все обвиняют Украину

И теперь, отмечает глава делегации Украины в ТКГ, ищут вину Украины, чтобы ее обвинить. И так во всем.

Москва нас обвиняет, боевики на Донбассе – обвиняют, ОПЗЖ – нас обвиняет. Тогда возникает вопрос: а кто вы, а кто мы. Не надо обманывать друг друга. Скажите людям правду,

– отметил Кравчук.

Россия отказывается от ответственности за войну на Донбассе

Также он рассказал, что во время последнего заседания ТКГ задал вопрос постоянному представителю России Борису Грызлову: почему Россия не помогает решить вопрос мира на Донбассе, не уберет свои военные силы и оружие.

И тот ответил:

нас там нет.

Россия – не сторона конфликта.

Россия помогает Украине решить свой внутренний конфликт.

И тогда я спросил: а когда Украина обратилась к России, чтобы она помогла как агрессор решить этот вопрос. Ответа не было. Таким образом, и Россия, и ее представитель отказываются от непосредственной ответственности за войну на Донбассе,

– отметил Кравчук.

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