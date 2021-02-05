Не надо обманывать, – Кравчук о действиях Медведчука и России по обмену пленными
Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отмечает, что сейчас со всех сторон раздаются обвинения в сторону Украины. Говорится о неудачном обмене пленными.
По словам Кравчука, никто к украинской власти не обращался по этому вопросу. Зато лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в обход договоренностей с Украиной хотел сделать другим способом – чартерным рейсом через Минск. Но у него не получилось.
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Все обвиняют Украину
И теперь, отмечает глава делегации Украины в ТКГ, ищут вину Украины, чтобы ее обвинить. И так во всем.
Москва нас обвиняет, боевики на Донбассе – обвиняют, ОПЗЖ – нас обвиняет. Тогда возникает вопрос: а кто вы, а кто мы. Не надо обманывать друг друга. Скажите людям правду,
– отметил Кравчук.
Россия отказывается от ответственности за войну на Донбассе
Также он рассказал, что во время последнего заседания ТКГ задал вопрос постоянному представителю России Борису Грызлову: почему Россия не помогает решить вопрос мира на Донбассе, не уберет свои военные силы и оружие.
И тот ответил:
- нас там нет.
- Россия – не сторона конфликта.
- Россия помогает Украине решить свой внутренний конфликт.
И тогда я спросил: а когда Украина обратилась к России, чтобы она помогла как агрессор решить этот вопрос. Ответа не было. Таким образом, и Россия, и ее представитель отказываются от непосредственной ответственности за войну на Донбассе,
– отметил Кравчук.
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Обмен пленными: последние события
- Пророссийские боевики 20 – 21 января должны были передать Украине 9 украинских граждан, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО.
- Однако, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, количество лиц, которых оккупанты хотят передать, постоянно меняется и состоянию на 21 января местонахождение украинцев было неизвестным.
- В то же время с этим боевики заявляли о намерении передать пленных куму Путина – Виктору Медведчука.
- В МИД Украины заявили, что передача пленных Медведчуку, как частному лицу, является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.
- Леонид Кравчук, со своей стороны, назвал действия кума Путина "политическим шарлатанством", ведь возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.
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