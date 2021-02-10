Леонид Кравчук эмоционально отреагировал на интервью Виктора Медведчука, которое тот дал российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Лидер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что в нем кум Владимира Путина делал вид, что он – украинский политик.

Кравчук напомнил, что Медведчук только делает вид, что борется за восстановление телеканалов. А на самом же деле, по мнению лидера украинской делегации в ТКГ, он борется против Украины.

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Что делать с пророссийскими политиками

Первый президент Украины подчеркнул, что время уговоров и ссылок на демократию прошло. Он убежден, что мы должны действовать решительно, так как "другого пути у нас просто нет".

Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и одновременно продавать Украину, нужно или выкинуть из страны, или заставить жить по законам Украины,

– подчеркнул Кравчук.

По его словам, он еще не наблюдал столь открытых и циничных действий, которые осуществляет Россия на Донбассе и которые осуществляет "так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа".

О перемирии и войне на Донбассе

Леонид Кравчук констатировал что россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча своих намерений. По его мнению, Украина должна на силу отвечать силой, на выстрелы – зеркально выстрелами.

Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие,

– сказал политик.

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Он также добавил, что, скорее всего, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами. Кравчук напомнил, что наш восточный сосед воюет уже 150 лет. И, по словам Кравчука, кроме давления и принуждения к миру, Россия ничего не использовала.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение суток 9 февраля на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня.

Боевики открывали огонь прицельно, поэтому украинские военные были вынуждены отвечать.

К счастью, боевых потерь среди бойцов ООС нет.

Обратите внимание! Ранее советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что, несмотря на регулярные обстрелы оккупантов, нет оснований говорить о срыве перемирия.