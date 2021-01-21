Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 21 января предложил создать единый документ по урегулированию на Донбассе. Его смогут принять лидеры стран нормандского формата.

Единственный документ по урегулированию на Донбассе

Кравчук предложил координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю создать единый документ по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в фейсбуке украинской делегации в ТКГ.

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Выработка единого документа, который примут лидеры государств нормандского формата, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ,

– говорится в сообщении.

Глава украинской делегации считает, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ будет иметь все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года.

Такой документ разработают на основе документов, которые ранее подготовили представители украинской делегации в ТКГ и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом Кравчук заявил в эфире "5 канала".

Какие изменения предлагает Кравчук

По его словам, есть предложения Украины, России и представителей так называемых администраций оккупантов.

Мы предложили, чтобы политическая подгруппа на основе этих двух предложений и наработок нормандского формата и минского переговорного процесса подготовила один документ, который мы рассмотрим,

– пояснил глава украинской делегации.

На основе этого документа будут действовать во всех направлениях: безопасности, политическом, гуманитарном, экономическом.

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