Владимир Зеленский заявил, что если бы он был главой государства в то время, когда Россия оккупировала Крым, то этого удалось бы избежать. И добавил, что "мы умерли бы, но такого бы не допустили". Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что согласен с такой позицией, ведь глава страны не может говорить другое.

Источник: 24 канал

Он также отметил, что слова Зеленского означают позицию президента Украины, который имеет высоту ответственности за государство, нацию и народ.

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"Президент должен, если нужно, умереть за народ", – подчеркнул Леонид Кравчук.

Он объяснил, что именно люди его избрали главой государства. Поэтому заявление Зеленского вполне оправдано с точки зрения президента Украины.

Кроме этого, он не говорит, а как именно произошли бы события после этого. Он говорит, что мы умерли бы за то, чтобы не допустить этого,

– заметил первый президент.

И добавил, что это должно быть задачей каждого политика, тем более президента, за которого проголосовал народ.

В то же время сам Леонид Кравчук подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности взять оружие и защищать Украину.

"Я бы тоже умер за это. Я говорил это 6 лет назад и говорю сейчас: "Буду стрелять в каждого, кто придет на мой порог"", – прокомментировал он.

Главные тезисы из интервью Зеленского