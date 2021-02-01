Президент должен умереть за народ: Кравчук поддержал слова Зеленского относительно Крыма
Владимир Зеленский заявил, что если бы он был главой государства в то время, когда Россия оккупировала Крым, то этого удалось бы избежать. И добавил, что "мы умерли бы, но такого бы не допустили". Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что согласен с такой позицией, ведь глава страны не может говорить другое.
Источник: 24 канал
Он также отметил, что слова Зеленского означают позицию президента Украины, который имеет высоту ответственности за государство, нацию и народ.
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"Президент должен, если нужно, умереть за народ", – подчеркнул Леонид Кравчук.
Он объяснил, что именно люди его избрали главой государства. Поэтому заявление Зеленского вполне оправдано с точки зрения президента Украины.
Кроме этого, он не говорит, а как именно произошли бы события после этого. Он говорит, что мы умерли бы за то, чтобы не допустить этого,
– заметил первый президент.
И добавил, что это должно быть задачей каждого политика, тем более президента, за которого проголосовал народ.
В то же время сам Леонид Кравчук подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности взять оружие и защищать Украину.
"Я бы тоже умер за это. Я говорил это 6 лет назад и говорю сейчас: "Буду стрелять в каждого, кто придет на мой порог"", – прокомментировал он.
Главные тезисы из интервью Зеленского
- В интервью программе Axios, выходящий на HBO, Владимир Зеленский также отметил, что возвращать ядерный статус Украины – это неправильно. Ведь нужно придерживаться демократических ценностей.
- Президент Украины отрицал давление со стороны Дональда Трампа во время телефонного звонка 25 июля 2019 года. Впрочем, добавил, что обнародовать разговор 2 президентов никто не имел права.
- Владимир Зеленский также озвучил главный вопрос к Джо Байдену. Речь идет о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
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