Леонид Кравчук заявил, что Украина могла не стать независимой в 1991 году. Ведь руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию.

О возможном варианте развития событий первый президент Украины рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Идея конфедерации на территории СССР

По словам Кравчука, Советский Союз мог продолжить существование, но в другом формате.

Ельцин посоветовался со многими руководителями республик. Он говорил: а если мы предложим вместо федерации конфедерацию. И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР,

– отметил Кравчук.

Горбачеву такая идея не понравилась

Он добавил, что тогда решили посоветоваться с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Ельцин сказал ему, что в республиках начались "большие движения", а люди хотят больше прав, свобод, независимости. А также озвучил идею реформировать страну из федерации в конфедерацию.

На что Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, через год я,

– вспомнил Кравчук.

Горбачев был категорически против. Мол, должен быть только 1 президент. Кравчук отметил, что "для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не у власти".

По словам первого главы независимой Украины, после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. А через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР.

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