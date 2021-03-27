Кравчук ответил, когда может состояться экстренное заседание подгруппы ТКГ
Экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ может состояться уже в субботу, 27 марта. Причиной срочной встречи стала трагедия под Шумами: 26 марта там погибли 4 украинских воинов.
Источник:"Дом"
По словам Леонида Кравчука, заседание Трехсторонней контактной группы инициировала украинская сторона. Во время заседания должны обсудить вопрос эскалации ситуации на Донбассе.
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Подгруппа по вопросам безопасности вчера (26 марта – 24 канал) официально обратилась к госпоже Хайди Грау – модераторе переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ – экстренно созвать заседание подгруппы,
– отметил Кравчук.
Кравчук отметил, что еще 26 марта украинская сторона получила предварительное согласие.
Трагедия под Шумами: главное
- 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области вблизи населенного пункта Шумы.
- Вследствие обстрелов погибли 4 украинских военных. Среди них – подполковник Сергей Коваль.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что Украина 9 раз пыталась остановить вражеские обстрелы под Шумами.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что срочно позвонит лидерам "нормандской четверки": Владимиру Путину, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.
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