Леонид Кравчук заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уже лежит на столе у российских властей. Так он отреагировал на заявление советника президента России Дмитрия Козака о том, что план по Донбассу – миф.

Что заявил Кравчук

Лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе опроверг слова заместителя руководителя администрации Владимира Путина.

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Как я знаю и видел, проект такого плана есть. Он направлен в Москву. Почему господин Козак говорит, что не видел, и это миф, я не знаю,

– сказал Кравчук.

Он напомнил, что документ разработали Германия и Франция при участии Украины. Кравчук отметил, что не участвовал в составлении этого плана и не видел, как его передавали Козаку.

Политик добавил, что, по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, документ находится на изучении в Москве. При этом Россия не отвечает, одобрит ли документ.

"Сейчас она молчит, делает вид, что этого не происходит. Но здесь я не могу советовать", – отметил глава делегации.

Что о плане говорили в Кремле

Козак заявил, что документа якобы нет на столе переговоров. Он назвал его "очередным мифом" о котором никто из участников ни нормандского, ни минского форматов, якобы, не слышал.

Обратите внимание! Ранее Кравчук говорил, что пока Россия не поставит на документе свою подпись, он будет только предложением. Кстати, пока его текст не разглашают.