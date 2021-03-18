Лежит у них на столе, – Кравчук отреагировал на слова Козака, который не видит плана по Донбассу
Леонид Кравчук заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уже лежит на столе у российских властей. Так он отреагировал на заявление советника президента России Дмитрия Козака о том, что план по Донбассу – миф.
Источник:"Дождь"
Что заявил Кравчук
Лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе опроверг слова заместителя руководителя администрации Владимира Путина.
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Как я знаю и видел, проект такого плана есть. Он направлен в Москву. Почему господин Козак говорит, что не видел, и это миф, я не знаю,
– сказал Кравчук.
Он напомнил, что документ разработали Германия и Франция при участии Украины. Кравчук отметил, что не участвовал в составлении этого плана и не видел, как его передавали Козаку.
Политик добавил, что, по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, документ находится на изучении в Москве. При этом Россия не отвечает, одобрит ли документ.
"Сейчас она молчит, делает вид, что этого не происходит. Но здесь я не могу советовать", – отметил глава делегации.
Что о плане говорили в Кремле
Козак заявил, что документа якобы нет на столе переговоров. Он назвал его "очередным мифом" о котором никто из участников ни нормандского, ни минского форматов, якобы, не слышал.
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