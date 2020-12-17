Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады. Политик должен был объяснить "План действий по Донбассу". В частности, то, что касается выборов на оккупированных территориях.

Так, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отказался прийти на встречу. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, сообщает "Интерфакс – Украина".

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Кравчук должен был прийти на заседание в Комитет Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Политик должен был подробнее объяснить "План действий по Донбассу".

Даты этой встречи нет, поскольку комитет получил ответ, что он (Кравчук – 24 канал) не придет,

- подчеркнул Лозинский.

Обратите внимание! Украина представила свой " План действий по Донбассу". Он включает 5 шагов для прекращения войны.



План действий по Донбассу / инфографика 24 канала