Адский обстрел на Донбассе, в результате которого погибли украинские бойцы, является серьезным обострением, что требует срочных мер. По словам Леонида Кравчука, главный документ, которым Украина руководствуется при соблюдении режима тишины, оказался под угрозой.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметил, что такие действия оккупантов требуют срочных мер на всех уровнях переговоров.

Важно Хотели отомстить, – волонтер рассказал, почему оккупанты пошли в наступление возле Шумов

Леонид Кравчук напомнил, что с российской стороны идет блокирование работы политических советников лидеров стран нормандского формата, которые не собираются на заседание из-за "особого взгляда" России.

Такие агрессивные действия со стороны России и оккупационной администрации ОРДЛО свидетельствуют о том, что под угрозой выполнение главного документа, которым мы руководствуемся при соблюдении режима тишины. Под угрозой принятие других важных решений, которые стоят на повестке дня,

– сказал Кравчук.

Заметим, что ранее Великобритания обратилась к России с категорическим заявлением из-за потерь на Донбассе. Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе. Она подчеркнула, что даже одна потерянная жизнь – это уже много.

Обратите внимание! 26 марта в результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов, еще двое – получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.

Реакция Украины на обстрелы Шумов