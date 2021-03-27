Есть основания говорить о серьезном обострении, – Кравчук об обстреле Шумов
Адский обстрел на Донбассе, в результате которого погибли украинские бойцы, является серьезным обострением, что требует срочных мер. По словам Леонида Кравчука, главный документ, которым Украина руководствуется при соблюдении режима тишины, оказался под угрозой.
Источник:телеканал "Дом"
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметил, что такие действия оккупантов требуют срочных мер на всех уровнях переговоров.
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Леонид Кравчук напомнил, что с российской стороны идет блокирование работы политических советников лидеров стран нормандского формата, которые не собираются на заседание из-за "особого взгляда" России.
Такие агрессивные действия со стороны России и оккупационной администрации ОРДЛО свидетельствуют о том, что под угрозой выполнение главного документа, которым мы руководствуемся при соблюдении режима тишины. Под угрозой принятие других важных решений, которые стоят на повестке дня,
– сказал Кравчук.
Заметим, что ранее Великобритания обратилась к России с категорическим заявлением из-за потерь на Донбассе. Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе. Она подчеркнула, что даже одна потерянная жизнь – это уже много.
Реакция Украины на обстрелы Шумов
- Из-за обострения под Шумами украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание.
- Между тем Владимир Зеленский заявил, что проведет срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе. Президент должен позвонить президенту России Владимиру Путину, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
- По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, украинский парламент уже готовит реакцию на эти события.
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