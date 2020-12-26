Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о возможном нападении России на Украину и массовой мобилизации украинцев. Он считает позицию главы государства нормальной реакцией патриота.

Как Кравчук объяснил слова Зеленского

Кравчук отметил, что президент не мог ответить иначе. И если бы его спросили об этом, то его ответ был бы таким же. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украину? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе,

– сказал первый президент Украины.

Президент иначе и не мог ответить

По словам Кравчука, когда он был уже не президентом, его также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы он делал. Тот вроде бы отвечал, что имеет достаточно разнокалиберного оружия и стрелял бы в врага.

"Пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – подчеркнул он.

Что сказал Зеленский о мобилизации