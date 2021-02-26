Потребности в коалиции нет, – Кравчук об объединении "Слуги народа" с "Голосом"
В "Голосе" заявили, что представители "Слуги народа" проводят с ними переговоры по объединению в коалицию. В то же время в монобольшинстве пояснили, что речь идет исключительно о конструктивном сотрудничестве.
Источник:24 канал
Заместитель руководителя президентской фракции Евгения Кравчук отметила, что сейчас "слуги" не планируют объединяться в коалицию.
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По ее словам, "Слуга народа" имеет 245 голосов, что является коалицией в виде монобольшинства. Следовательно, если в определенный момент их будет меньше 226, только тогда можно говорить о создании коалиции.
Потребности в коалиции нет,
– подчеркнула нардеп.
Кравчук также отметила, что депутаты "голоса" не являются членами всех комитетов Верховной Рады. Поэтому чтобы понять, есть ли поддержка определенных законопроектов, она подходит к кому-то из их фракции.
"Можно ли это назвать коалицией? Нет, конечно, ведь это обычная парламентская работа", – пояснила заместитель руководителя "Слуги народа".
И добавила, что всего за 2020 год было принято 150 решений, законов или постановлений, которые вступили конституционное большинство – более 300 голосов. Однако такие данные не свидетельствуют о сложившейся коалиции. Это означает, что решения, которые предлагает монобольшинство, президент или Кабмин, являются важными и нужными.
Рудик: постоянно ведем разговоры о сотрудничестве с монобольшинством
Руководительница партии "Голос" Кира Рудик рассказала, что они все время проводят разговоры о сотрудничестве со "Слугой народа".
Депутат пояснила, что "Голос" всегда поддерживал то, что хорошо для страны. Однако политсила не поддерживала вещи, которые считает "красными линиями".
При таких условиях говорить о каком-то безоговорочном сотрудничестве – трудно, но о поддержке курса, который является проукраинским, можно. Именно об этом сейчас и идет речь,
– прокомментировала Рудик.
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