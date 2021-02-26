В "Голосе" заявили, что представители "Слуги народа" проводят с ними переговоры по объединению в коалицию. В то же время в монобольшинстве пояснили, что речь идет исключительно о конструктивном сотрудничестве.

Заместитель руководителя президентской фракции Евгения Кравчук отметила, что сейчас "слуги" не планируют объединяться в коалицию.

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По ее словам, "Слуга народа" имеет 245 голосов, что является коалицией в виде монобольшинства. Следовательно, если в определенный момент их будет меньше 226, только тогда можно говорить о создании коалиции.

Потребности в коалиции нет,

– подчеркнула нардеп.

Кравчук также отметила, что депутаты "голоса" не являются членами всех комитетов Верховной Рады. Поэтому чтобы понять, есть ли поддержка определенных законопроектов, она подходит к кому-то из их фракции.

"Можно ли это назвать коалицией? Нет, конечно, ведь это обычная парламентская работа", – пояснила заместитель руководителя "Слуги народа".

И добавила, что всего за 2020 год было принято 150 решений, законов или постановлений, которые вступили конституционное большинство – более 300 голосов. Однако такие данные не свидетельствуют о сложившейся коалиции. Это означает, что решения, которые предлагает монобольшинство, президент или Кабмин, являются важными и нужными.

Рудик: постоянно ведем разговоры о сотрудничестве с монобольшинством

Руководительница партии "Голос" Кира Рудик рассказала, что они все время проводят разговоры о сотрудничестве со "Слугой народа".

Депутат пояснила, что "Голос" всегда поддерживал то, что хорошо для страны. Однако политсила не поддерживала вещи, которые считает "красными линиями".

При таких условиях говорить о каком-то безоговорочном сотрудничестве – трудно, но о поддержке курса, который является проукраинским, можно. Именно об этом сейчас и идет речь,

– прокомментировала Рудик.

"Слуги народа" ведут переговоры с "Голосом" по коалиции: детали

Обратите внимание! Лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила в интервью Интерфакс-Украина, что представители монобольшинства и Офиса Президента периодически ведут переговоры с ней по поводу коалиции. Впоследствии глава "Слуги народа" Александр Корниенко в комментарии 24 каналу отметил, что об этом пока речь не идет. Хотя и заметил, что активное сотрудничество между партиями ведется.