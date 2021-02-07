На каждый выстрел отвечать выстрелом, – Кравчук о том, как реагировать на провокации боевиков
По мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, нельзя оставлять без внимания ни одного выстрела боевиков на Донбассе. Для оккупантов уступки – это знак слабости.
Источник:24 канал
Лучшей реакцией на обстрелы оккупантов было бы выбросить их из Донбасса и Крыма. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что говорит Кравчук
Однако Кравчук добавил, что это война, и договорились работать с помощью дипломатических и политических методов.
Правда, глава делегации отметил, что нельзя оставлять без внимания ни одной грубой брани, отношения, оценки или политической лжи. По словам Кравчука, на любую ложь надо отвечать правдой, ведь у нас такой правды "до черта".
Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация. Выстрел является выстрелом. Если они стреляют, не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят,
– отметил Кравчук.
Обострение на Донбассе: что известно
- За сутки 6 февраля российские наемники на Донбассе до 13 раз обстреляли украинские позиции. В этот день возле Марьинки на взрывчатке подорвались 3 наших защитника, двое из них погибли, а один – ранен.
- 4 февраля боевики ранили возле Южного украинского воина. Кроме этого, они обустроили позиции возле Крымского.
- С начала 2021 года на передовой уже погибли 6 украинских военных.
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