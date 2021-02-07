По мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, нельзя оставлять без внимания ни одного выстрела боевиков на Донбассе. Для оккупантов уступки – это знак слабости.

Лучшей реакцией на обстрелы оккупантов было бы выбросить их из Донбасса и Крыма. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что говорит Кравчук

Однако Кравчук добавил, что это война, и договорились работать с помощью дипломатических и политических методов.

Правда, глава делегации отметил, что нельзя оставлять без внимания ни одной грубой брани, отношения, оценки или политической лжи. По словам Кравчука, на любую ложь надо отвечать правдой, ведь у нас такой правды "до черта".

Я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация. Выстрел является выстрелом. Если они стреляют, не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят,

– отметил Кравчук.

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