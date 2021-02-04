Обляпались и ищут виновных, – Кравчук о блокировании телеканалов Медведчука
Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал блокирование телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Также отреагировал на то, что окружение Виктора Медведчука пытается прикрываться "свободой слова". По словам Кравчука, они якобы просто ищут виновных.
Источник: 24 канал
В эфире одного из украинских телеканалов Кравчук заверил, что заблокированные телеканалы ведут борьбу против Украины. Добавил, что работники этих каналов манипулируют и открыто лгут.
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Они сами обляпались, простите на слове, и ищут виновных. Я не буду поддерживать никогда ту "свободу слова", которая называется борьбой против Украины. Никогда,
– подчеркнул Кравчук.
Как отметил Кравчук, в эфире одного из заблокированных телеканалов звучала ложная информация относительно него. Речь шла о якобы его участии в переговорах ТКГ по вопросу освобождения украинских заложников.
Блокировка ZIK, NewsOne и 112: кратко
- СНБО принял решение о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля по инициативе Владимира Зеленского.
- Согласно документу, санкции действуют и в отношении каналов 112 Украина, NewsOne, ZIK – их заблокировали на 5 лет. Дело в том, что телеканалы связывают с кумом президента РФ, лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
- Политическая сила начала возмущаться из-за этого решения и прикрываться свободой слова. В то же время Зеленский заверил, что здесь говорится не о свободе слова, а о пропаганде.
- Решение о блокировке поддержали Соединенные Штаты. Зато в Кремле, конечно, заявили, что это не соответствует международным нормам.
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