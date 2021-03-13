Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что на Донбассе может вспыхнуть широкомасштабный конфликт. По его мнению, это может произойти, "если Россия не остановится в своих аппетитах".

Поэтому это – вопрос не только украинский и даже уже не европейское. Такое мнение Кравчук высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме США могут дать нормандскому формату больше влияния, – Кравчук

Именно поэтому, убежден глава украинской делегации в ТКГ, к переговорам относительно Донбасса стоит привлечь США. Уже ведутся соответствующие консультации, однако пока еще не говорится о публичных заявлениях.

Кравчук предположил, что Россия может заблокировать возможное участие США в переговорах в нормандском формате. Однако в таком случае появится вопрос о том, какие у нее на это основания.

Россия не может просто сказать, что не хочет, она должна предоставить аргументы. Это очень важно – какими они будут. Собственно, для нас крайне необходимо этот вопрос поставить на повестку дня,

– подчеркнул он.

"Какие будут формы решения – это уже процесс работы, процесс согласования. Но я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе", – отметил Кравчук.

Кравчук: Россия не хочет мира на Донбассе

По словам Кравчука, Россия не заинтересована в достижении мира на Донбассе. "Поэтому мы – в тупике. Исходя из этого, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий", – отметил он.

Как объяснил глава украинской делегации в ТКГ, пока этот план находится на обработке в России. Несмотря на это, Кремль молчит и наоборот иногда подает сигналы, мол, никакого плана они не видели.

Справка. Ранее Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в апреле 2021 года. Однако в России уверяют, что ничего не слышали об этом.

"Президент Зеленский сказал, если так будет и дальше, чтобы сдвинуть ситуацию с места он будет инициировать встречи с каждым членом нормандского формата отдельно", – подытожил Кравчук.