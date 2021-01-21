Кравчук рассказал, что позволит сдвинуть с места вопрос Донбасса
Глава украинской делегации в ТКГ уверен, что только новые подходы к урегулированию ситуации на Донбассе позволят надеяться на сдвиг в мирном процессе.
Леонид Кравчук отметил, что эти вопросы могут обсудить во время встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" 22 января 2020 года. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
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Если этого не произойдет и не будет дана оценка ситуации, не будут предложены новые подходы к "дорожной карте", то надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно,
– заявил первый президент.
Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" 12 января: коротко
- В Берлине 12 января 2020 года прошли переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки".
- Украинскую делегацию возглавлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Встреча длилась более 6 часов.
- По словам главы ОП, диалог был "непростой, но конструктивный и содержательный".
- Стороны обсуждали несколько вопросов. В частности, выполнение договоренностей саммита в Париже.
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