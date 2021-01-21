Глава украинской делегации в ТКГ уверен, что только новые подходы к урегулированию ситуации на Донбассе позволят надеяться на сдвиг в мирном процессе.

Леонид Кравчук отметил, что эти вопросы могут обсудить во время встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" 22 января 2020 года. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Читайте также Постоянная агрессия и хамство, – Кулеба о поведении россиян на переговорах

Если этого не произойдет и не будет дана оценка ситуации, не будут предложены новые подходы к "дорожной карте", то надеяться на любые сдвиги в этом процессе будет невозможно,

– заявил первый президент.

Обратите внимание! Со времени проведения саммита в Париже 9 декабря 2019 года, состоялось 5 встреч советников. В нормандский формат входят Украина, Франция, Германия и Россия.

Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" 12 января: коротко

В Берлине 12 января 2020 года прошли переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки".

Украинскую делегацию возглавлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Встреча длилась более 6 часов.

По словам главы ОП, диалог был "непростой, но конструктивный и содержательный".

Стороны обсуждали несколько вопросов. В частности, выполнение договоренностей саммита в Париже.

Больше о нормандском формате, блокировании нового саммита Россией и заявлениях политиков – по ссылке