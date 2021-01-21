Политическое шарлатанство, – Кравчук раскритиковал возможную передачу пленных Медведчуку
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на возможную передачу пленных куму Путина Виктору Медведчуку. Он назвал такое развитие событий "политическим шарлатанством".
Первый президент призвал не спекулировать на человеческом горе. Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.
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Что говорит Кравчук
Он отметил, что в рамках украинской делегации ТКГ действует специальная подгруппа, которая занимается обменом пленных, придерживаясь определенной схемы.
"Я задаю вопрос: Медведчук – это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", – отметил первый президент.
Кравчук добавил, что вопрос обмена пленными нужно решать на государственном уровне, а не на частном.
Я это расцениваю как политическое шарлатанство, которое никаким образом не причастно к решению вопроса,
– подытожил глава украинской делегации в ТКГ.
Возвращение пленных на территорию Украины: главное
- Оккупанты долгое время блокировали вопрос обмена пленными. Недавно российские наемники заявили, что передадут пожилых людей, женщин и больных нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а не уполномоченным государственным органам.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал такие действия нарушением всех договоренностей.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики в одностороннем порядке передадут Украине 9 человек.
- В МИД Украины отметили, что такие действия российских наемников откровенно нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.
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