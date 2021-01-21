Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на возможную передачу пленных куму Путина Виктору Медведчуку. Он назвал такое развитие событий "политическим шарлатанством".

Первый президент призвал не спекулировать на человеческом горе. Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

Читайте также Анонсированное боевиками возвращение в Украину пленных: СБУ всех проверит

Что говорит Кравчук

Он отметил, что в рамках украинской делегации ТКГ действует специальная подгруппа, которая занимается обменом пленных, придерживаясь определенной схемы.

"Я задаю вопрос: Медведчук – это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", – отметил первый президент.

Кравчук добавил, что вопрос обмена пленными нужно решать на государственном уровне, а не на частном.

Я это расцениваю как политическое шарлатанство, которое никаким образом не причастно к решению вопроса,

– подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Обратите внимание! В апреле 2020 года состоялся последний обмен пленными. Украина получила 20 человек, отдала – 14.

Возвращение пленных на территорию Украины: главное