Кравчук хотел бы посетить оккупированный Крым: для чего
Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить временно оккупированный Крым. По словам политика, он хочет увидеть, как изменился полуостров после 7-летней оккупации.
Поездка не принесла бы Кравчуку удовольствия
О таком своем желании лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.
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Вы знаете, я бы хотел. Но сейчас мало езжу куда-то далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, не думаю, что эта поездка моя доставит мне большое удовольствие,
– сказал политик.
Кравчук добавил, что вряд ли его визит на временно оккупированный полуостров мог бы "быть положительно оценен и российской стороной".
Что известно о ситуации в оккупированном Крыму
- В Крыму возникла серьезная проблема с водоснабжением.
- Из-за того, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ природного стока и подземных источников, на полуострове случилось засоление почвы.
- Кстати, в соответствии с международным правом ответственным за проблему воды в Крыму является государство-агрессор Россия.
- Из-за засушливой погоды на полуострове уже обмелели и высохли десятки водоемов.
- С 27 ноября 2020 года в Ялте решили ограничить водоснабжение – воду подают только по 3 часа утром и вечером.
- Оккупанты массово разрушают уникальные памятники оккупированного полуострова: на территории бухты Капсель начали строительные работы.
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