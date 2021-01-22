Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить временно оккупированный Крым. По словам политика, он хочет увидеть, как изменился полуостров после 7-летней оккупации.

Поездка не принесла бы Кравчуку удовольствия

О таком своем желании лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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Вы знаете, я бы хотел. Но сейчас мало езжу куда-то далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, не думаю, что эта поездка моя доставит мне большое удовольствие,

– сказал политик.

Кравчук добавил, что вряд ли его визит на временно оккупированный полуостров мог бы "быть положительно оценен и российской стороной".

Что известно о ситуации в оккупированном Крыму