Леонид Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в апреле 2021 года. Однако в России уверяют, что ничего не слышали о таких планах.

Об этом лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил 12 марта, пишут запрещенные в нашей стране российские СМИ. Встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата может состояться в апреле,

– сказал Кравчук. Реакция Кремля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не запланирована встреча в нормандском формате. Новость дополняется...