Кравчук говорит, что встреча "нормандской четверки" состоится в апреле, Кремль отрицает
Леонид Кравчук заявил, что встреча "нормандской четверки" может состояться уже в апреле 2021 года. Однако в России уверяют, что ничего не слышали о таких планах.
Источник:24 канал
Об этом лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил 12 марта, пишут запрещенные в нашей стране российские СМИ.
Встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата может состояться в апреле,
– сказал Кравчук.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не запланирована встреча в нормандском формате.
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