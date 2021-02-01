Леонид Кравчук уверен, что новоизбранный глава США Джо Байден будет существенно помогать Украине. По его словам, во время правления 46 американского президента санкции против России будут касаться не только физических лиц.

Источник: 24 канал

Председатель украинской делегации в ТКГ в эфире одного из телеканалов рассказал, что во время разговора Байдена с Путиным лидер США четко выразил позицию своего государства в отношении Украины.

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Кравчук рассказал, что главной темой переговоров был договор о стратегическом ядерном оружии. Однако во время разговора был поднят и вопрос нашей страны.

Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе президента, идеально высказался по Украине. Что Украина суверенное независимое государство, Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и это будет главным направлением внешней политики США в отношении Украины,

– сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уверен, что Байден будет помогать Украине

Первый президент отметил, что недавно пересматривал речь Джо Байдена в Верховной Раде в 2015 году. По мнению Кравчука, это был идеальное выступление, во время которого политик дал понять, что и он, и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я убежден, что Байден будет воплощать эту политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, говорили о том, что могут быть санкции вывода России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях", – подчеркнул Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ прогнозирует политическое и дипломатическое влияние на Россию со стороны США.

У меня убеждение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в "нормандскую четверку" был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию по защите Украины. И санкции, и оружие, и политическое давление. Россию надо заставить действовать в рамках международного права,

– подытожил первый президент.

Обратите внимание! Джо Байден 26 января 2021 года впервые за время своего президентства провел разговор с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

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