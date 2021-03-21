В воскресенье, 21 марта, спасатели предупредили украинцев об опасности схода лавин. Эпицентром опасности стали Львовская область, а также Прикарпатье и Закарпатье.

Спасатели объявили там о красном уровне угрозы. Актуально Зима не отпускает: Украину снова накроют снегопады – перечень регионов 21 марта в среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень),

– говорится в сообщении. Спасатели спасли пострадавшего Спасатели рассказали, что 19 марта чрезвычайники горного поисково-спасательного отделения села Пилипец спасли 36-летнего киевлянина.

Мужчина приехал покататься на Гимбу. Однако во время спуска лыжник травмировал колено.

Спасатели оказали пострадавшему доврачебную помощь. Что еще говорят спасатели Работники ГСЧС просят украинцев воздержаться от путешествий в горы, пока остается опасность схода лавин.

Однако если люди все-таки решаются, свои путешествия необходимо регистрировать.

В случае любой опасности стоит звонить по номеру 101.