Красный уровень опасности: в Карпатах могут сойти лавины
В воскресенье, 21 марта, спасатели предупредили украинцев об опасности схода лавин. Эпицентром опасности стали Львовская область, а также Прикарпатье и Закарпатье.
Источник:ГСЧС
Спасатели объявили там о красном уровне угрозы.
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21 марта в среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень),
– говорится в сообщении.
Спасатели спасли пострадавшего
- Спасатели рассказали, что 19 марта чрезвычайники горного поисково-спасательного отделения села Пилипец спасли 36-летнего киевлянина.
- Мужчина приехал покататься на Гимбу. Однако во время спуска лыжник травмировал колено.
- Спасатели оказали пострадавшему доврачебную помощь.
Что еще говорят спасатели
- Работники ГСЧС просят украинцев воздержаться от путешествий в горы, пока остается опасность схода лавин.
- Однако если люди все-таки решаются, свои путешествия необходимо регистрировать.
- В случае любой опасности стоит звонить по номеру 101.
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