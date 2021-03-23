В красных зонах Кабмин запретил выходить на улицы без масок
Все жители красной зоны на территории Украины обязаны носить защитные маски на территориях общего пользования. Кроме того, в "красных" регионах запретили работу канатных дорог.
Источник:Кабинет Министров Украины
В постановлении Кабинета Министров Украины от 22 марта говорится, что в красных зонах нельзя находиться без респираторов или защитных масок.
Актуально Степанов рассказал, будет ли в Украине полный локдаун
Закон Украины о благоустройстве сообщает, что к территориям общего пользования относятся:
- парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);
- памятники культурного и исторического наследия;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
Что еще запрещено в красной зоне
- В красной зоне карантина также запрещена работа общественных заведений питания, однако они могут готовить блюда и напитки для доставки.
- Также в "красных" регионах закрыты развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.
- Работу магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешили.
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter