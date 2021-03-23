Все жители красной зоны на территории Украины обязаны носить защитные маски на территориях общего пользования. Кроме того, в "красных" регионах запретили работу канатных дорог.

В постановлении Кабинета Министров Украины от 22 марта говорится, что в красных зонах нельзя находиться без респираторов или защитных масок.

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Закон Украины о благоустройстве сообщает, что к территориям общего пользования относятся:

парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);

памятники культурного и исторического наследия;

майданы, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Что еще запрещено в красной зоне

В красной зоне карантина также запрещена работа общественных заведений питания, однако они могут готовить блюда и напитки для доставки.

Также в "красных" регионах закрыты развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.

Работу магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешили.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала