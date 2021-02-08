Красную зону будут вводить отдельным решением, – Шмыгаль
Из-за вспышек коронавируса в некоторых областях Украины власть рассматривает возможность возвращения к адаптивному карантину. Однако красную зону планируют внедрять отдельным решением.
Источник:Пресс-служба Президента Украины
О возможности возвращения к адаптивному карантину и способах отнесения населенных пунктов к определенным карантинным зонам на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Особенности введения адаптивного карантина
Адаптивный карантин будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны,
– заявил Шмыгаль.
Премьер также сообщил, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки. В частности, сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там ежедневно фиксируют больше 400 случаев заражения.
Что о введении красной зоны говорил Степанов
- Максим Степанов ранее заявил, что для введения красной зоны в регионе необходимо наличие 2 показателей.
- Первый – 65% заполненных коек с кислородом. Второй – темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%.
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