Из-за вспышек коронавируса в некоторых областях Украины власть рассматривает возможность возвращения к адаптивному карантину. Однако красную зону планируют внедрять отдельным решением.

О возможности возвращения к адаптивному карантину и способах отнесения населенных пунктов к определенным карантинным зонам на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также Карантин в Украине продлят до 30 апреля, – Шмыгаль

Особенности введения адаптивного карантина

Адаптивный карантин будет состоять из зеленой, желтой, оранжевой зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны,

– заявил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки. В частности, сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там ежедневно фиксируют больше 400 случаев заражения.

Справка. С 25 января в Украине действует общенациональный карантин – все регионы находятся в оранжевой зоне.

Что о введении красной зоны говорил Степанов

Максим Степанов ранее заявил, что для введения красной зоны в регионе необходимо наличие 2 показателей.

Первый – 65% заполненных коек с кислородом. Второй – темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала