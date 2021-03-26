С понедельника, 2 апреля, Ивано-Франковская область останется в красной зоне. Однако ситуация с коронавирусом в городе существенно улучшилась.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что, согласно показателям, Ивано-Франковск мог бы перейти в оранжевую зону.

Заметьте Проявления COVID-19 у детей становятся агрессивнее: рассказ врача из Буковины

По состоянию на 26 марта в городских больницах находятся 548 зараженных. За сутки, к счастью, не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

Марцинкив подчеркнул, что видит предпосылки смягчать карантин.

Мы с понедельника будем открывать поэтапно детские сады и школы 1 – 4 класс. Мы готовимся к тому, чтобы открывать,

– заметил мэр Ивано-Франковска.

Однако Марцинкив подчеркнул, что решающее слово будет за родителями. Если они будут против открытия того или иного учебного заведения, дистанционное обучение можно автономно продолжать.

Прикарпатье в красной зоне: главное