Красная зона остается: в Ивано-Франковске ослабят карантин
С понедельника, 2 апреля, Ивано-Франковская область останется в красной зоне. Однако ситуация с коронавирусом в городе существенно улучшилась.
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что, согласно показателям, Ивано-Франковск мог бы перейти в оранжевую зону.
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По состоянию на 26 марта в городских больницах находятся 548 зараженных. За сутки, к счастью, не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
Марцинкив подчеркнул, что видит предпосылки смягчать карантин.
Мы с понедельника будем открывать поэтапно детские сады и школы 1 – 4 класс. Мы готовимся к тому, чтобы открывать,
– заметил мэр Ивано-Франковска.
Однако Марцинкив подчеркнул, что решающее слово будет за родителями. Если они будут против открытия того или иного учебного заведения, дистанционное обучение можно автономно продолжать.
Прикарпатье в красной зоне: главное
- В красной зоне Ивано-Франковщина оказалась еще 22 февраля.
- Марцинкив рассказал, что к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе мог привести наплыв туристов. В зимние праздники в Карпатах отдыхало немало украинцев.
- 3 марта мэр Ивано-Франковска обратился за помощью к Кабинету Министров Украины. В частности, Марцинкив попросил предоставить городу больше доз вакцины и помочь с развертыванием дополнительных коек в больницах.
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