В Одесском общественном транспорте придерживаются карантинных ограничений красной зоны не везде. Полиция начала штрафовать нарушителей в маршрутках, а на остановках электротранспорта большие скопления людей.

В Украине уже год длится карантин, но пока не все пользуются масками. Несмотря на многократные напоминания водителей, их одевает меньше половины пассажиров.

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Какова ситуация в маршрутках

Как пишет "Думаская", в автобусах Одессы худшая ситуация по соблюдению карантина. В некоторых лишь несколько стоячих пассажиров, а где-то в салоне люди действительно теснятся. Однако нет скоплений на остановках.

В некоторых случаях полиция останавливает маршрутки и выписывает протоколы. Например, у Политехнического университета в одной из маршруток каждого пассажира оштрафовали на 170 гривен. Сколько всего протоколов уже успели выписать, пока не сообщается.

Одесский транспорт в час пик: видео "7 Телеканал"

Ситуация в троллейбусах

В троллейбусах города придерживаются всех ограничений в количестве пассажиров. Но оказалось, что их недостаточно для перевозки всех желающих. На маршрутах 9 и 10 уже после первых остановок в транспорте не остается свободных мест.

Интервал их движения более 10 минут и поэтому на остановках образуются очереди. Сообщается, что там активизировались карманники. У некоторых людей из карманов украли смартфоны и кошельки.

Ситуация в транспорте Одессы: Фото "Думская", "KURS_ODESSA", "Культометр" и "Таймер"

Люди останавливают трамваи

В трамваях города также придерживаются карантинных ограничений. Посадку пассажиров проводят через переднюю дверь и преимущественно люди спокойно ждут. Но на конечных остановках собираются толпы, а на промежуточных пассажиры вообще не могут сесть, сообщило издание "Культометр".

Читатели сообщества "Одесса как она есть" рассказали, что на маршруте 3 трамвая женщина, на которую не хватило места в трамвае пошла по рельсам. Из-за этого движение транспорта было заблокировано. В поселке Котовского, откуда труднее добраться, была похожая ситуация. Но там мужчина просто остановился перед трамваем.

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Трамвай, который остановила женщина: видео "Одесса как она есть"