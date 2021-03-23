Одесская область с 23 марта находится в красной зоне карантина. Теперь в регионе действует ряд строгих ограничений. Например, закрытые учреждения развлечений и питания.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отнести Одесскую область к красной зоне 20 марта. К теме Одесская область и Киев с 23 марта официально в красной зоне Какие ограничения действуют в Одесской области Запрещена работа развлекательных заведений, а кафе и рестораны могут только готовить еду на вынос. Торговые центры также не должны работать.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры тоже должны быть закрыты.

Непродовольственным рынкам запрещено работать.

Кстати, работа общественного транспорта в красной зоне была запрещена. Однако теперь местные власти региона могут сами решать: запрещать или разрешать перевозку.

Кроме того, в "красных" регионах действуют некоторые ограничения из других зон. Важно! Регион может покинуть красную зону только тогда, когда достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд.

Ограничения зон карантина / Инфографика 24 канала Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области Согласно данным СНБО, в Одесской области за сутки 21 марта диагностировали 745 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в области заболели более 98 тысяч человек. Преодолели болезнь около 81 тысячи человек, но умерли – 1 613.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в клубах Одессы – аншлаг. В сети опубликовали видео, как в одном из таких заведений люди развлекались вплотную, то есть без масок и социальной дистанции. Заметим, кроме Одесской области, в красной зоне находятся еще 6 регионов. В частности, Закарпатская, Черновицкая, Сумская, Ивано-Франковская, Житомирская и Киевская области.