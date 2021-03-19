Красная зона карантина: Степанов назвал области, которые могут стать следующими
Самая сложная ситуация с коронавирусом сейчас на Западной Украине. Максим Степанов назвал области, в которых ограничения скоро могут усилить.
Источник:"РБК-Украина"
В то же время есть и хорошие новости: ситуация на "красном" Прикарпатье уже улучшается. Об этом сообщил журналистам под Радой министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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В каких областях ухудшается ситуация
Степанов рассказал: ситуация сложная на Западной Украине, однако и в некоторых юго-западных областях есть ощутимое ухудшение.
Во Львовской области начался рост. В том числе и в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть рост по одному из показателей,
– рассказал Степанов.
Области, которые сами усилили карантин
Благодаря механизму адаптивного карантина регионы самостоятельно могут вводить более сильные ограничения, чем на остальной территории Украины.
- Усиленный карантин с 19 марта объявили во Львове. На следующий день его распространили и на территории области.
- С 20 марта карантин усиливают в Киеве. Закрывают кафе, ТРЦ и прекращают массовые спортивные и культурные мероприятия.
- Начинает действовать усиленный карантин с 18 марта на Харьковщине.
- С понедельника, 22 марта, усиливает карантин и Хмельницкий. Здесь пока ограничения слабее: школы идут на дистанционку, массовые мероприятия отменены.
- Во всех указанных областях, кроме Киевской, оранжевый уровень опасности. Он не предусматривает строгих ограничений.
- Однако, несмотря на прогнозы по ухудшению эпидситуации, власти этих городов самостоятельно решили ввести более жесткие ограничения.
Действующий карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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