Самая сложная ситуация с коронавирусом сейчас на Западной Украине. Максим Степанов назвал области, в которых ограничения скоро могут усилить.

В то же время есть и хорошие новости: ситуация на "красном" Прикарпатье уже улучшается. Об этом сообщил журналистам под Радой министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В каких областях ухудшается ситуация

Степанов рассказал: ситуация сложная на Западной Украине, однако и в некоторых юго-западных областях есть ощутимое ухудшение.

Во Львовской области начался рост. В том числе и в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть рост по одному из показателей,

– рассказал Степанов.

Области, которые сами усилили карантин

Благодаря механизму адаптивного карантина регионы самостоятельно могут вводить более сильные ограничения, чем на остальной территории Украины.

Усиленный карантин с 19 марта объявили во Львове. На следующий день его распространили и на территории области.

С 20 марта карантин усиливают в Киеве. Закрывают кафе, ТРЦ и прекращают массовые спортивные и культурные мероприятия.

Начинает действовать усиленный карантин с 18 марта на Харьковщине.

С понедельника, 22 марта, усиливает карантин и Хмельницкий. Здесь пока ограничения слабее: школы идут на дистанционку, массовые мероприятия отменены.

Во всех указанных областях, кроме Киевской, оранжевый уровень опасности. Он не предусматривает строгих ограничений.

Однако, несмотря на прогнозы по ухудшению эпидситуации, власти этих городов самостоятельно решили ввести более жесткие ограничения.

Отметим: по данным Минздрава, сейчас в "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. С 19 марта туда добавилась и Киевская область.



Действующий карантин в Украине / Инфографика 24 канала