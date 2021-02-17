Украина вернулась к адаптивному карантину. Поэтому территорию страны снова поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В них действуют разные ограничения, самые строгие – в красной.

Ранее в Кабмине заявляли, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Он начнет действовать уже с 24 февраля.

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Зеленая зона

В Минздраве отметили, что "зеленый уровень" – это тот показатель, которого следует достичь для ослабления или отмены противоэпидемических мер. Он может быть установлен в случае достижения следующих показателей:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ минимум в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога,

от эпидпорога, коэффициент выявленных случаев инфицирования коронавирусом не превышает 5%.

Какие ограничения действуют в зеленой зоне

В транспорте и общественных местах. люди должны одевать маски или респираторы.

Во время проведения массовых мероприятий должно быть е более одного человека на 5 квадратных метров.

Кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%.

Пассажиров в транспорте можно перевозить только на сидячих местах.

Желтая зона

Эта зона является базовой для всей страны и предусматривает соответствующие ограничения и противоэпидемические меры, но с определенными смягчениями.

Какие ограничения действуют в желтой зоне

Можно проводить массовые мероприятия, если для одного человека будет предусматриваться 4 квадратных метра площади, или с наполненностью зала более 50% мест.

Группы более 20 человек могут посещать учебные заведения.

Можно будет проводить матчи командных игровых видов спорта, но при условии, что зрителей будет половина от предусмотренных мест.

Разрешена работа ресторанов, кафе, баров и столовых – до 00:00 часов.

В спортзалах и фитнес-центрах можно будет находиться большему количеству людей.

Оранжевая зона

Она устанавливается после желтой и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Кроме ограничений желтой зоны, действуют другие:

Запрещено проводить массовые мероприятия, если есть более 20 человек.

Нельзя перевозить в общественном транспорте больше людей, чем есть посадочных мест.

Запрет торговля во всех заведениях с количеством посетителей больше, чем 1 человек на 10 метров квадратных.

Заведения общественного питания могут работать до 23:00, однако расчеты – до 22:00.

Запрет на дискотеки и работу ночных клубов.

Запрет на плановые госпитализации.

Запрет на поездки детей в детские лагеря.

Красная зона

Предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауну. Кроме ограничений оранжевой зоны, запрещается:

работа общественного транспорта;

очное обучение в учебных заведениях;

деятельность торговых центров, кафе и ресторанов.

Обратите внимание! Ранее адаптивный карантин действовал с 12 мая по 13 ноября 2020 года.