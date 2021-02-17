Адаптивный карантин: какие ограничения действуют в каждой зоне
Украина вернулась к адаптивному карантину. Поэтому территорию страны снова поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В них действуют разные ограничения, самые строгие – в красной.
Источник:Минздрав
Ранее в Кабмине заявляли, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Он начнет действовать уже с 24 февраля.
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Зеленая зона
В Минздраве отметили, что "зеленый уровень" – это тот показатель, которого следует достичь для ослабления или отмены противоэпидемических мер. Он может быть установлен в случае достижения следующих показателей:
- уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ минимум в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога,
- коэффициент выявленных случаев инфицирования коронавирусом не превышает 5%.
Какие ограничения действуют в зеленой зоне
- В транспорте и общественных местах. люди должны одевать маски или респираторы.
- Во время проведения массовых мероприятий должно быть е более одного человека на 5 квадратных метров.
- Кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%.
- Пассажиров в транспорте можно перевозить только на сидячих местах.
Желтая зона
Эта зона является базовой для всей страны и предусматривает соответствующие ограничения и противоэпидемические меры, но с определенными смягчениями.
Какие ограничения действуют в желтой зоне
- Можно проводить массовые мероприятия, если для одного человека будет предусматриваться 4 квадратных метра площади, или с наполненностью зала более 50% мест.
- Группы более 20 человек могут посещать учебные заведения.
- Можно будет проводить матчи командных игровых видов спорта, но при условии, что зрителей будет половина от предусмотренных мест.
- Разрешена работа ресторанов, кафе, баров и столовых – до 00:00 часов.
- В спортзалах и фитнес-центрах можно будет находиться большему количеству людей.
Оранжевая зона
Она устанавливается после желтой и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Кроме ограничений желтой зоны, действуют другие:
- Запрещено проводить массовые мероприятия, если есть более 20 человек.
- Нельзя перевозить в общественном транспорте больше людей, чем есть посадочных мест.
- Запрет торговля во всех заведениях с количеством посетителей больше, чем 1 человек на 10 метров квадратных.
- Заведения общественного питания могут работать до 23:00, однако расчеты – до 22:00.
- Запрет на дискотеки и работу ночных клубов.
- Запрет на плановые госпитализации.
- Запрет на поездки детей в детские лагеря.
Красная зона
Предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауну. Кроме ограничений оранжевой зоны, запрещается:
- работа общественного транспорта;
- очное обучение в учебных заведениях;
- деятельность торговых центров, кафе и ресторанов.
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