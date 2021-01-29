Красавец Путин и московская семья: появились разговоры экс-руководителя СБУ Нескоромного
Обнародовали записи разговоров с участием, вероятно, бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. На них он благосклонно высказывался о президенте России Владимире Путине и российской церкви. Нескоромного подозревают в заказе убийства начальника Внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Источник: "Украинская правда"
Записи разговоров с Нескоромным издание со ссылкой на собственные источники обнародовало 29 января. На них бывший руководитель СБУ разговаривает по телефону с 2 мужчинами. Следствие обозначает их как "Ч" и "Владыка".
Важно СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации заказного убийства
Что заявлял Нескоромный: коротко
- Бывший замглавы СБУ, в частности, поздравлял одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени".
- Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавцем". Также он переживает о статусе Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".
Полная расшифровка записи разговоров с участием Нескоромного (он ее ведет на русском)
Общение с "Ч"
Нескоромный: С Новым годом, новым счастьем! Здоровья, любви. И с Днем рождения.
Ч: Спасибо.
Нескоромный: По московскому времени поздравляю (смеется).
Ч: (неразборчиво)
Нескоромный: Правильно, правильно, Александр Иванович. Изучайте...
Ч: (неразборчиво)
Нескоромный: Братуличка, ну чуть позже. Как раз только доезжаю. Еще не дома. Получал очень важную оперативную информацию. Был на встрече.
Ч: И что?
Нескоромный: Отлично. Идем в атаку. Все хорошо. Ну немного осталось.
Еще Нескоромный говорил с "Владыкой"
Владыка: С праздником, дорогой!
Нескоромный: Желаю здоровья!
Владыка: И Вам здоровья желаю!
Нескоромный: Как там? Я прозевал Владимира Владимировича, первый раз в жизни, епэрэсэтэ.
Владыка: Я его посмотрел уже пару раз.
Нескоромный: Не, он красавец. Сила.
Владыка: Хорошо сказал, так нормальненько.
Нескоромный: Уверенно. Я, кстати, целый день хотел вас набрать, вы себе не представляете. Целый день хотел набрать. Я так понял, что там опять тучи сгущаются, да? Газуют эти дебилы?
Владыка: Ну в обычном своем режиме, стандартном.
Нескоромный: Ну что-то типа я не понял из высказываний, что-то Варфоломей невменяемый, что-то там наговорил. Он лишил нас статуса какого? РПЦ... наш УПН, украинскую?
Владыка: Не беспокойтесь, батенька.
Нескоромный: Не заморачиваться, да?
Владыка: Не заморачивайтесь, спокойно.
Нескоромный: Ну, Владыка, с Новым годом, с новым счастьем.
Владыка: И вас тоже, батенька, дорогой, с праздником.
Нескоромный: Всего наилучшего, здоровья, не болеть. Московской нашей там семье – привет. Увидимся уже в новом году – выпьем чаю.
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Аудиозапись разговора Нескоромного с "Ч" и "Владыкой"
Заказное убийство чиновника СБУ: главное
- 23 января украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Вероятным заказчиком называют Дмитрия Нескоромного. По данным СМИ, его тоже попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать. Впоследствии в СБУ эту информацию опровергли.
- Также в спецслужбе рассказали, что преступление планировали в сговоре несколько человек и разработали четкий план. Далее организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов. И как раз во время передачи части денег задержали исполнителя.
- Расюку уже избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Представитель Офиса Генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка отметил, что подозреваемому может грозить до 15 лет заключения или пожизненное.
- 27 января СБУ объявила Нескоромному подозрение в организации заказного убийства.
- Сам бывший замглавы СБУ все обвинения отвергает. По его словам, это провокация со стороны окружения главы спецслжубы Ивана Баканова. Также он пообещал обнародовать компромат на действующую власть.
- Между тем, советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что к этому делу имеет отношение бывший глава ОПУ Андрей Богдан.
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