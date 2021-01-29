Обнародовали записи разговоров с участием, вероятно, бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. На них он благосклонно высказывался о президенте России Владимире Путине и российской церкви. Нескоромного подозревают в заказе убийства начальника Внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: "Украинская правда"

Записи разговоров с Нескоромным издание со ссылкой на собственные источники обнародовало 29 января. На них бывший руководитель СБУ разговаривает по телефону с 2 мужчинами. Следствие обозначает их как "Ч" и "Владыка".

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Что заявлял Нескоромный: коротко

Бывший замглавы СБУ, в частности, поздравлял одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени".

Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавцем". Также он переживает о статусе Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".

Полная расшифровка записи разговоров с участием Нескоромного (он ее ведет на русском)

Общение с "Ч"

Нескоромный: С Новым годом, новым счастьем! Здоровья, любви. И с Днем рождения.

Ч: Спасибо.

Нескоромный: По московскому времени поздравляю (смеется).

Ч: (неразборчиво)

Нескоромный: Правильно, правильно, Александр Иванович. Изучайте...

Ч: (неразборчиво)

Нескоромный: Братуличка, ну чуть позже. Как раз только доезжаю. Еще не дома. Получал очень важную оперативную информацию. Был на встрече.

Ч: И что?

Нескоромный: Отлично. Идем в атаку. Все хорошо. Ну немного осталось.

Еще Нескоромный говорил с "Владыкой"

Владыка: С праздником, дорогой!

Нескоромный: Желаю здоровья!

Владыка: И Вам здоровья желаю!

Нескоромный: Как там? Я прозевал Владимира Владимировича, первый раз в жизни, епэрэсэтэ.

Владыка: Я его посмотрел уже пару раз.

Нескоромный: Не, он красавец. Сила.

Владыка: Хорошо сказал, так нормальненько.

Нескоромный: Уверенно. Я, кстати, целый день хотел вас набрать, вы себе не представляете. Целый день хотел набрать. Я так понял, что там опять тучи сгущаются, да? Газуют эти дебилы?

Владыка: Ну в обычном своем режиме, стандартном.

Нескоромный: Ну что-то типа я не понял из высказываний, что-то Варфоломей невменяемый, что-то там наговорил. Он лишил нас статуса какого? РПЦ... наш УПН, украинскую?

Владыка: Не беспокойтесь, батенька.

Нескоромный: Не заморачиваться, да?

Владыка: Не заморачивайтесь, спокойно.

Нескоромный: Ну, Владыка, с Новым годом, с новым счастьем.

Владыка: И вас тоже, батенька, дорогой, с праздником.

Нескоромный: Всего наилучшего, здоровья, не болеть. Московской нашей там семье – привет. Увидимся уже в новом году – выпьем чаю.

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Аудиозапись разговора Нескоромного с "Ч" и "Владыкой"

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